快訊／北市本土＋54例中山區最多　柯文哲揭防疫戰略：每天看著辦

記者皮心瑀／台北報導

台灣新冠疫情延燒，8日384例本土個案，其中台北市方面新增54例，分布以中山區15例最多，其次北投8例、中正5例、其他區分別2至4例。台北市長柯文哲指出，觀察這禮拜全台跟幾個主要縣市的案例看起來，未來很有可能感染確診數再上升，要隨時調整，「每天看著辦」。

柯文哲指出，病毒已經進來了，沒有辦法完全殲滅，不要再想甚麼清零，防疫戰略一定要調整，首先是要更快速匡列篩檢，讓疫情不要散開，第二，用時間換取空間，確保醫療量能逐漸增加因應。

柯文哲強調，現在影響防疫戰術的有三個數字，也就是確診人數、加強版防疫旅館數、醫院專責病床數。

針對酒店群聚，台北市規定作人員要打滿兩劑、滿14天才可以服務，另第二劑滿三個月的,要打第三劑。4/30前每週要做一次快篩；至於消費者則一定要打滿三劑，沒有不准入內，要檢查小黃卡。進場一定要落實實聯劑。警察局會加強臨檢稽查，業者若違反規定會依法開罰，第一次三千、第二次六千五、第三次一萬、第四次一萬五。

至於校園方面，市府鼓勵學校採用線上教學，線上授課天數授權學校自己處理。另外要求各級學校，增加線上教學演練次數，以便能隨時應變疫情。

柯文哲表示，台北一天就多一千多個居隔人口，壓力很大，由於現在防疫旅館跟專責防疫旅館幾乎都是滿床，所以前天也已經開始徵召。目前加強型專責防疫旅館已經新增三家，預計可以再開出1300床，防疫旅館也會增加。不過接下來開始轉向居家隔離、輕症居家照護，所以要徵召更多退休的醫護人員以及清消房務人員，加入防疫天使隊，而因為要送藥到輕症者或隔離者的住家，也會衍伸出很多心理諮商的問題，所以同步徵召社區防疫人員以及藥師、心理師。