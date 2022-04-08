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台灣國際覽展遍地開花 水道博物館「遇水則花，心滿意竹」上場

▲台灣國際覽展遍地開花，台南山上水道博物館，布置「遇水則花，心滿意竹」藝術裝置，8日起展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣國際覽展遍地開花，台南山上水道博物館，布置「遇水則花，心滿意竹」藝術裝置，8日起展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年台灣國際蘭展日前閉幕，延續前兩年「遍地開花」政策，2022年山上花園水道博物館，利用400盆各式蘭花，搭配水道周遭竹林意象，規劃「遇水則花，心滿意竹」裝置藝術，8日起將在百年快濾桶入口展示，搭配園區正盛開的花旗木大道，將再成為園區亮點。

▲台灣國際覽展遍地開花，台南山上水道博物館，布置「遇水則花，心滿意竹」藝術裝置，8日起展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局長葉澤山指出，今年台灣國際蘭展從3月25日開幕、26日開園，展至4月5日，總共吸引超過20萬人參觀，為了延續活動熱潮，同時讓更多人認識蘭花產業，黃偉哲市長指示將蘭展的花材將在台南市景點、公務機關等地重新布置，讓民眾看見台南蘭花之美。

▲台灣國際覽展遍地開花，台南山上水道博物館，布置「遇水則花，心滿意竹」藝術裝置，8日起展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局在山上花園水道博物館、愛國婦人館及台南市立圖書館總館規劃布置，其中山上花園水道博物館則以此次蘭展數量最多的蝴蝶蘭及文心蘭為主軸，搭配綠竹及蕨類植物，呼應春季的繽紛，於B館快濾桶室如群蝶飛舞停駐生生不息的景觀，吸引民眾的目光。

▲台灣國際覽展遍地開花，台南山上水道博物館，布置「遇水則花，心滿意竹」藝術裝置，8日起展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水道博物館表示，快濾桶室從建築到設備，充滿濃濃的工業風，裝置藝術在博物館剛性建築線條的經典意象，融入顏色多樣的蘭花，更添靜謐優雅，五顏六色蝴蝶蘭在古蹟建築裡滿開，搭配代表旺盛活力的綠竹及蕨類，希望也能讓前來遊憩的旅客們在新的一年能夠「遇水則花，心滿意竹」。

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