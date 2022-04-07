美售「愛國者飛彈」和技術服務　陸國防部：立即撤銷對台軍售計劃

▲愛國者飛彈演練。（圖／軍聞社提供）

記者任以芳／綜合報導

美國政府「愛國者飛彈工程勤務」總金額1億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，期望1個月後正式生效，並且會提供人員技術協助。對此，大陸國防部發出最新回應，要求美方恪守一中原則，撤銷對台軍售，解放軍將採取有力措施，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

陸官媒《央視》報導指出，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美兩國兩軍關係和台海地區和平穩定，中方對此表示堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

報導表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題事關中國核心利益，絕不允許任何外來干涉。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫，以免對兩國兩軍關係造成進一步破壞。中國人民解放軍將採取有力措施，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

針對美對台軍售項目，我外交部說，外交部已正式接到美國政府通知，美方將對台出售總價值1億美元的愛國者系統工程勤務。外交部對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續落實《台灣關係法》及「六項保證」對我國的安全承諾。

我國防部進一步表示，此次軍售顯示美方對我國防安全的重視，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平與穩定。



