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棉條塞13天！糊塗妹無感「又塞新的」臭炸　看診2次...醫才夾出來

私密處,下體。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲糊塗妹塞棉條，忘了它還在裡面，13天狂飄臭味！（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者劉維榛／綜合報導

過去一名女模因使用衛生棉條，引發中毒性休克綜合症截肢右小腿。最近有女網友崩潰直呼，因首次用棉條又個性太糊塗，竟把棉條留在體內13天，且期間還曾塞新的棉條，卻沒有察覺異物感，直到分泌物有噁臭味，醫師意外夾出棉條出來。文章貼出後，眾網友看傻直呼，「夭壽，味道能想像了！」

一名女網友在Dcard表示，前兩個禮拜嘗試用衛生棉條，畢竟是第一次使用，就怕經血會流出，原PO洗完澡還多墊一片護墊，怎料她事後如廁時，卻找不到棉條繩子，「當下的我以為是自己根本沒塞棉條，所以就不了了之。」

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結果到了上週二，原PO發現分泌物有惡臭味，嚇得她急衝婦產科，不過驗尿沒大礙，因此醫師判定是細菌感染，原PO拿著藥便返家。無奈到了昨（7）日私密處依舊有腥臭味，原PO又回診一次，結果醫師內診傻眼，「裡面有衛生棉條」，便趕緊將它夾出來。

迷糊蛋的原PO直呼，這兩個禮拜完全沒感覺到陰道有異物感，且期間還塞新的棉條，依舊無感覺，「開始聞到異味時的我嚇死了，以為自己得了什麼病，結果只是因為自己的愚蠢，虛驚一場！」

超糗文章曝光後，底下網友秒掉巴掉直呼，「夭壽，味道能想像了」、「我覺得妳不適合用棉條，放了還忘記很危險」、「哇...妳經期是血很少嗎？我第2-3天期間塞棉條，會直接滿出來欸，強逼我三小時就要換一次。現在改成月亮杯可以撐久一點，但一樣會一直滿杯」、「我一個棉條都有點塞不進去，怎麼可以塞這麼多個」、「這樣一不小心會出人命耶...8小時應該已經極限了」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友也嚇傻了。（圖／翻攝Dcard）

女孩們真的千萬別拿健康開玩笑！本站曾報導《衛生棉條「塞著睡著」感染　女模撐6年「雙腿截肢」》，美國女模勞倫華瑟（Lauren Wasser）2012年因使用衛生棉條，引發中毒性休克綜合症截肢右小腿，2016年她調整好狀態，裝著義肢重返秀場，獲得全場喝采，這些年來她不斷與自己的身體對抗，但2018年還是不得不截掉左腿，她大方在IG上貼出照片，告訴所有人：「我已經準備好面對人生的下一篇章。」

對此，提醒女孩們，棉條因為深入陰道內部，相對於在皮膚外側的衛生棉，若使用過久滋生細菌或陰道本身有傷口，細菌易跑到血液中，就有可能罹患「中毒性休克綜合症」，因血壓降低而休克，且棉條吸收力強，若使用過久，可能導致陰道乾澀，摩擦造成傷口，引發金黃色葡萄球菌感染，但總之不論衛生棉或棉條，「勤換」是維持舒適、健康的不二法門。

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