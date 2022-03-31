助理廁所探頭偷窺！議員竟說是「關心」…受害者氣炸：根本是共犯

▲轉運站廁所驚傳偷窺，偷窺者是議員助理。（圖／翻攝爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

北市一名男子日前在市府轉運站上廁所，沒想到竟有陌生男子「探頭偷窺」，嚇得到警局報案，後來偷窺男找到，竟是北市議員王欣儀服務處的金姓副主任。王欣儀得知消息，也說明「聽見隔壁廁所有異音才探頭」。對此，男子則十分憤怒，痛斥相當噁心，「這位議員根本是共犯！」

男子在網路上爆料，他24日深夜在市府轉運站上廁所，意外發現隔間上方閃過人影，嚇得穿起褲子、拿出手機錄影，沒想到真的錄到陌生男子探頭的畫面，對方還跟鏡頭對到眼。

男子後來到轉運站的服務台，卻被服務員告知，這種狀況只能勸導，類似事件發生後，很少有人追究，受害者只能自行前往報案。

▲王欣儀轉述金姓男子的說法，竟是聽到隔壁廁所有異音，所以才探頭關切。（資料照／記者林敬旻攝）



男子前往派出所報案後，偷窺男的身份也隨之曝光，竟是北市議員王欣儀服務處的金姓副主任，王欣儀轉述金男的說法，是因為上廁所時聽見隔壁傳出異樣的聲音，擔心有人求助，於是探頭關切，隔了一陣子後還是感到擔憂，才會再度探頭，模樣也被對方錄了下來，後來跑去提款機領錢，再度回到廁所中，但人已經消失。

對於王欣儀的說法，男子感到相當不滿，議員的說法明明就是在護航，「這樣的辯解之詞我真的無法理解」，究竟是怎樣上廁所，才會發出異樣聲響？

男子提到，若真的想關心隔壁上廁所的人，可以在外面敲門、開口說話關心，或是到服務台找服務人員，這種「爬上去看我在幹嘛」的方式，令他無法接受，「請問有人相信嗎？」

男子也說，若是這種事情發生在一般人身上，「你們能接受這樣的辯解嗎」，根本就是想用關心之名，來掩蓋偷窺之實，「我覺得真的好噁心，這位議員根本是共犯！我真的覺得太噁心了！」

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