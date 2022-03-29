菜鳥妹「狂飄油頭+海鮮味」　她戴口罩快窒息！苦主抖：最怕1味道

▲女同事私密處飄出臭味，讓原PO好困擾。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

面對同事身體散發臭味，該怎麼辦？一名孕媽咪求救，最近教導新同事工作事宜，但近身相處了3次，都會聞到對方的油頭味或是私密處腥臭味，讓原PO崩潰到差點窒息，「我這樣每次都跟她保持距離，久了也是會被發現的。」文章曝光後，有苦主也討拍「職場打滾十幾年，我聞過口臭狐臭體臭，口臭那個最可怕！」

一名女網友在Dcard表示，日前來了一位30多歲的新同事，由於原PO懷孕已快卸貨，半個月只與對方共事3天，但相處下來，原PO卻一臉崩潰直呼，「不知道是不是因為我懷孕，所以嗅覺被放大了？還是她真的味道這麼重」，就連戴著口罩也能聞到。

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第一次碰面，原PO說，總能聞到對方的頭皮味，「就是那種頭髮容易出油，然後3天沒洗頭的頭臭味，我站在他旁邊1步多的距離聞到的。」

第二次帶新人，原PO因挺著肚子不舒服，會做在椅子上休息，結果再度聞到怪味，「聞到了一股濃濃的下面的味道...也有確定過她生理期沒來。」至於第三次相處，依舊能聞到女同事的噁臭體味。

對此，原PO想求解決方法，卻又怕太直球說話會傷到對方的心，「我這樣每次都跟她保持距離，久了也是會被發現的，畢竟我們店裡也就4個人而已，總不可能一直躲著她吧！」

▲網友熱心幫想法子。（圖／翻攝Dcard）



底下網友也回應，「職場打滾十幾年，我聞過口臭狐臭體臭，口臭那個最可怕，他自豪地說他都不喝水只喝茶，張嘴都是牙結石，同時他的頭油的像周潤發（賭神），不過我還沒遇過海鮮味的」、「跟她聊天提到要多喝水，多尿尿代謝好會比較沒味道，或開玩笑說怎麼有海鮮味？然後說到自己，之前月經來也有這個味道，用洗潔劑洗完沒味道了，要講得好像自己想到想分享的」、「口罩貼片！我主管有很重的狐臭，之前出差跟他坐同台車真的差點窒息」、「她會不會是陰道有感染，味道才會那麼重」。