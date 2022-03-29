　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

菜鳥妹「狂飄油頭+海鮮味」　她戴口罩快窒息！苦主抖：最怕1味道

私密處,下體,陰道。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女同事私密處飄出臭味，讓原PO好困擾。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

面對同事身體散發臭味，該怎麼辦？一名孕媽咪求救，最近教導新同事工作事宜，但近身相處了3次，都會聞到對方的油頭味或是私密處腥臭味，讓原PO崩潰到差點窒息，「我這樣每次都跟她保持距離，久了也是會被發現的。」文章曝光後，有苦主也討拍「職場打滾十幾年，我聞過口臭狐臭體臭，口臭那個最可怕！」

一名女網友在Dcard表示，日前來了一位30多歲的新同事，由於原PO懷孕已快卸貨，半個月只與對方共事3天，但相處下來，原PO卻一臉崩潰直呼，「不知道是不是因為我懷孕，所以嗅覺被放大了？還是她真的味道這麼重」，就連戴著口罩也能聞到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一次碰面，原PO說，總能聞到對方的頭皮味，「就是那種頭髮容易出油，然後3天沒洗頭的頭臭味，我站在他旁邊1步多的距離聞到的。」

第二次帶新人，原PO因挺著肚子不舒服，會做在椅子上休息，結果再度聞到怪味，「聞到了一股濃濃的下面的味道...也有確定過她生理期沒來。」至於第三次相處，依舊能聞到女同事的噁臭體味。

對此，原PO想求解決方法，卻又怕太直球說話會傷到對方的心，「我這樣每次都跟她保持距離，久了也是會被發現的，畢竟我們店裡也就4個人而已，總不可能一直躲著她吧！」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友熱心幫想法子。（圖／翻攝Dcard）

底下網友也回應，「職場打滾十幾年，我聞過口臭狐臭體臭，口臭那個最可怕，他自豪地說他都不喝水只喝茶，張嘴都是牙結石，同時他的頭油的像周潤發（賭神），不過我還沒遇過海鮮味的」、「跟她聊天提到要多喝水，多尿尿代謝好會比較沒味道，或開玩笑說怎麼有海鮮味？然後說到自己，之前月經來也有這個味道，用洗潔劑洗完沒味道了，要講得好像自己想到想分享的」、「口罩貼片！我主管有很重的狐臭，之前出差跟他坐同台車真的差點窒息」、「她會不會是陰道有感染，味道才會那麼重」。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
滴水驗親！台女舀濁水溪「倒入黃河水」：遊子回家了
台女博士生首爾遭撞死　酒駕韓男終審判決出爐
寵物店夫妻確診　病毒量高「足跡跨7縣市」
「蔬果界台積電」夫妻捲款1.6億！　遭通緝照片曝光
16歲少年「跳河慶生」亡！　父姊悲痛現身殯儀館
快訊／北市+3！台銀館前分行櫃員確診　Ct值22.1
3天竄150例「升三級警戒嗎」　陳時中：已不適用
俄烏談判現場畫面曝光！　土耳其總統喊話「該有結果了」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本女公關長相超普！曾被看一眼就遭換檯　「4天賺5億」秘訣公開

CDC報中和案號講出「xx巷xx弄」　PTT秒傻眼：住址能唸出來？

只剩3天！「板橋第一名熱炒店」租約到期熄燈　在地人淚：是回憶

和工程師相親！親妹狂誇「哥哥2優點」她嚇逃　網抖：是故意的

菜鳥妹「狂飄油頭+海鮮味」　她戴口罩快窒息！苦主抖：最怕1味道

銀河小吃2天16人確診　司機疑遭女友傳染...警察1天後上門染疫

病毒量高足跡跨7縣市！彰化寵物店夫妻確診　急匡321人採檢出爐

不是蛋撻！肯德基前員工「私心推薦1品項」：還是挺好吃的

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」　網怕倒一片！陳時中：已不適用

台鐵公司化像「家人死了爭家產」　1200名司機連假不加班恐沒車搭

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

剃髮認不得！汪見「光頭男」亂吠　聽熟悉聲秒賣萌認錯...媽笑翻❤

日本女公關長相超普！曾被看一眼就遭換檯　「4天賺5億」秘訣公開

CDC報中和案號講出「xx巷xx弄」　PTT秒傻眼：住址能唸出來？

只剩3天！「板橋第一名熱炒店」租約到期熄燈　在地人淚：是回憶

和工程師相親！親妹狂誇「哥哥2優點」她嚇逃　網抖：是故意的

菜鳥妹「狂飄油頭+海鮮味」　她戴口罩快窒息！苦主抖：最怕1味道

銀河小吃2天16人確診　司機疑遭女友傳染...警察1天後上門染疫

病毒量高足跡跨7縣市！彰化寵物店夫妻確診　急匡321人採檢出爐

不是蛋撻！肯德基前員工「私心推薦1品項」：還是挺好吃的

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」　網怕倒一片！陳時中：已不適用

台鐵公司化像「家人死了爭家產」　1200名司機連假不加班恐沒車搭

日本女公關長相超普！曾被看一眼就遭換檯　「4天賺5億」秘訣公開

CDC報中和案號講出「xx巷xx弄」　PTT秒傻眼：住址能唸出來？

「蔣萬安、陳時中、黃珊珊都無優點」　首都戰「擾亂者」李文嘴爆藍綠白

接種莫德納疫苗送好禮　台南市民務必落實防疫相關規定

水塔10年沒洗「請住戶分攤」　被罵硬收費！網推1設備：裝在自家

只剩3天！「板橋第一名熱炒店」租約到期熄燈　在地人淚：是回憶

慶生玩骰子鬧出人命！他持彈簧刀猛刺同桌友人左胸　一審判13年

開戰杰尼龜倒數計時！打龜號0-400加速測試地點生變　改到這地方

逆轉再逆轉　FoFo連秒C位但關鍵進塔遭反殺...BLG季後賽之旅告終

自備鐮刀「偷割百元花椰菜」！1顆賠1萬換和解　超慘下場曝光

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

苗栗「截肢女孩」坎坷身世曝光　朋友看不下去幫爆料

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

疫情延燒彰化！幼兒園緊急採檢

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

律師見威爾史密斯1舉動納悶：愛老婆還怕老婆

顧客「要雞翅買1送1被拒」傻眼　頂呱呱回應了

更多熱門

相關新聞

出手幫女同事！竟打死她老公

出手幫女同事！竟打死她老公

俗話說「路見不平，拔刀相助」，陝西咸陽就有一名非常仗義的女子，她近日看到同事被丈夫毆打，立刻上前制止，結果情急之下失手將對方打死了。此事今（28）日登上微博熱搜，網友紛紛對仗義女的行為表示支持，「幹的漂亮！」。

男友狂聞她胸部讚：有奶香味！專家「8個字解答了」

男友狂聞她胸部讚：有奶香味！專家「8個字解答了」

一早「洗手台尿尿」嚇壞女同事！男吐1理由...網戰翻了

一早「洗手台尿尿」嚇壞女同事！男吐1理由...網戰翻了

13款私密肌保養全都幫妳整理好了

13款私密肌保養全都幫妳整理好了

高雄女左額長大膿包！　30年前豐頰惹的禍

高雄女左額長大膿包！　30年前豐頰惹的禍

關鍵字：

體味女同事油頭海鮮味私密處

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

正妹閃婚當醫師娘　老公摘下口罩卻悲劇了

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面