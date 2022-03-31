快訊／台中殘障公廁驚見女屍！身中多刀血流滿地　警封鎖調查

▲台中一名75歲婦人上午在公園廁所輕生，警方初步排除他殺。（圖／民眾提供）
記者鄧木卿／台中報導
台中警方上午10時40分許獲報，成都路與漢成四街的成都公園殘障公廁內有一具女屍，脖子和腹部、左手腕等多處刀傷，現場血流滿地，經警方聯繫家屬，得知死者是75歲的林姓婦人，由於現場無打鬥痕跡，加上林婦有糖尿病及憂鬱症病史，之前曾有輕生獲救紀錄，因此初步排除他殺，調細死亡仍待調查釐清。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
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台中警方上午10時40分許獲報，成都路與漢成四街的成都公園殘障公廁內有一具女屍，脖子和腹部、左手腕等多處刀傷，現場血流滿地，經警方聯繫家屬，得知死者是75歲的林姓婦人，由於現場無打鬥痕跡，加上林婦有糖尿病及憂鬱症病史，之前曾有輕生獲救紀錄，因此初步排除他殺，調細死亡仍待調查釐清。
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