快訊／台中殘障公廁驚見女屍！身中多刀血流滿地　警封鎖調查

沒看過這麼有秩序的貓貓們！飼主Shan Shao家裡一共養了4隻貓咪，雖然是多貓家庭，但媽媽在家放了多達5個貓砂盆，避免毛孩們同時想要使用而塞車，沒想到牠們卻完全不買單，常常只喜歡上同個廁所，甚至還會因此甘願排隊，為的就是要用那個最熱門的貓砂盆，乖乖排隊等待的背影就連媽媽都無奈笑翻。