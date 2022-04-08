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家中沒人「電燈、電視」全沒關！她住婆家傻：難怪電費破萬

▲居家,香氛,室內噴霧,室內香氛,。(圖／達志示意圖)

▲原PO對於婆家沒有「隨手關電源」的習慣傻眼。(圖／達志示意圖)

記者謝欣辰／綜合報導

多數人從小就被教導養成「隨手關燈、節約能源」的習慣，但一名女網友就在《爆怨公社》分享，借住婆家時，發現老公一家子的用電習慣讓她不敢恭維，明明客廳沒半個人，但電視、電燈、電風扇全開好開滿，連廚房和廁所的燈也是開著，讓她不禁搖頭，「難怪電費常常要破萬」。

原PO表示，「剛剛叫了外送下樓拿食物，一樓客廳沒半個人影，電燈、電視、電風扇能開的卻全部都打開，廚房、廁所燈也都是開的，經過二樓走廊跟樓梯，「燈竟然一樣是開著的」她說道，小叔和他兒子經常人在樓下，但樓上房間、走廊的燈都不關，就連冷氣開著，然後人不在、門也大剌剌開著，「這就是我老公家的日常，難怪電費常常要破萬，不隨手關燈北極熊都要死光了。」

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原本在國外的原PO，這次短暫回台，本來想說住婆家就好，但現在她忍無可忍，打算找好房子就搬出去，「我公婆其實對我很好，常常買我愛吃的給我吃，不過生活習慣這種事情真的很難磨合啊！」

貼文一出，網友們也覺得母湯，紛紛回應「趕緊搬家比較不會折壽」、「我也超級討厭不隨手關電的習性」、「浪費電真的很讓人惱怒」、「電費破萬太誇張啦！我公司電費兩個月也沒破萬」、「還好不是妳繳的」、「習慣很差欸，不隨手關燈我真的會牙起來」、「生活習慣真的是要從小就培養起」、「天啊！就算不是我付的電費 我看到還是會抓狂」。

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