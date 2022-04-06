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班班有冷氣今夏啟用電費政府負擔　室內達攝氏28度C以上可使用冷氣！

▲台南市積極向教育部爭取應通盤考量南部地區之特性，教育部終規範「室內攝氏28度C以上」得使用冷氣，所需電費亦將由政府負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市積極向教育部爭取應通盤考量南部地區之特性，教育部終規範「室內攝氏28度C以上」得使用冷氣，所需電費亦將由政府負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

家長、老師及學生們期待已久的「班班有冷氣」將上路！市長黃偉哲表示，肯定教育局及學校行政團隊1年多來的辛勞，台南市已如期完成全市學校冷氣設備安裝及試運轉，使用冷氣時機經台南市積極向教育部爭取通盤考量南部地區之特性，教育部終規範「室內攝氏28度C以上」得使用冷氣，所需電費亦將由政府負擔。

▲台南市積極向教育部爭取應通盤考量南部地區之特性，教育部終規範「室內攝氏28度C以上」得使用冷氣，所需電費亦將由政府負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育部於近期公布「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」，為今年將全國啟用之班班有冷氣政策做好準備。黃偉哲市長表示，肯定教育部從善如流，不以月分規範而是以溫度為基準訂定使用冷氣時機，也會請教育局督導學校做好能源教育，建立學校共同遵循之校內節能措施，以達環境之共好。

▲台南市積極向教育部爭取應通盤考量南部地區之特性，教育部終規範「室內攝氏28度C以上」得使用冷氣，所需電費亦將由政府負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，未來學校除室內攝氏28度C以上得使用冷氣設備外；室外噪音嚴重干擾、空氣品質（AQI）高於紅色警示時，亦得使用冷氣設備。學校於課堂間應落實教室換氣，避免二氧化碳濃度過高；若班級發生疑似群聚傳染疾病情形，亦應打開窗戶和使用抽風扇，儘量不使用冷氣設備，以維護學生之健康。平常上課冷氣使用期間無須開窗，但下課時間應將冷氣轉為送風模式，並於教室對角各開窗15公分，以促進空氣流通。

▲台南市積極向教育部爭取應通盤考量南部地區之特性，教育部終規範「室內攝氏28度C以上」得使用冷氣，所需電費亦將由政府負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭新輝局長補充，此次冷氣裝設亦同步推動校園能源管理系統（EMS），該系統包括計費儲值、用電管理、自動需量反應、即時資訊呈現、用電查詢、統計報表、系統管理及資訊安全等，未來不僅利於學校管理其用電，降低電費支出外，更設計顯示面板，讓孩子可隨時觀看學校太陽光電發電及學校用電資訊，將節電教育向下扎根，深具意義。使用冷氣設備對自然環境及臺灣用電之負荷亦是應關注之議題，太陽光電設施及種植樹木可有效解決用電問題及達成減碳目標，臺南市目前已完成115Mwp太陽光電設施之發包，並於去年度種植約3800棵樹木，已取得冷氣新增用電及減碳之平衡！

教育局亦率先全國，以環境教育與低碳教育為基礎，配合本市低碳永續城市政策，建置低碳校園標章認證制度，累計全市已有195校取得低碳標章認證，其中40校更為低碳示範學校；為符應國際趨勢，亦將聯合國的永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）融入環境教育計畫發展主軸，透過學校教育加強推動永續發展及能源議題，培養學生能夠應變未來世代各項課題的素養及技能，為環境盡一份心力。

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