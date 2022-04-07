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新增382本土　確診足跡進6間百貨　業者連假後加強清消

▲▼板橋大遠百清消。（圖／新北經發局提供）

▲連假後確診足跡大爆發，百貨業者均加強清消。（圖／資料照，新北經發局提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今7日中央宣布新增382本土確診，各縣市足跡遍佈，地方政府也紛紛公布足跡，由於在4月連假後續多民眾出遊，從北到南今有4間百貨被點名有確診足跡逛店，包括京站威秀、板橋大遠百、林口三井Outlet、誠品生活桃園統領、高雄大遠百威秀影城與SKM Park，對此各家業者回覆均已清消，且針對連假後還有部分業者進行加強消毒動作。

北市府發布疫調足跡，顯示有確診者在4／1至京站威秀影城，從晚上6：53待至9：30，約2個半鐘頭，京站表示現在每天閉店後都會進行清消；桃園市府也公布4／3有個案晚上6：54在誠品生活桃園統領店，對此誠品也回覆，昨已收到通知，已清消完成，目前正常營業中。

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板橋大遠百則是有確診者在4／2到訪館內威秀影城，從上午10：25待至下午1：30，板橋大遠百表示因4／2接收到3／26確診足跡時已進行消毒，據悉威秀影城將在4／7夜間進行清消，並將當天值班員工造冊安排篩檢，篩檢結果為陰性方可復工。林口三井Outlet則在，4／3下午5：00至下午6：00有確診民眾至靜岡勝政豬排用餐，業者回覆昨下午接到通報後，已於昨晚閉店後清消，專櫃人員進行PCR檢測。

高市則公布大量確診足跡，其中有4／1晚上9：25至11：20與4／2凌晨12：02至2：02於高雄大遠百威秀影城看電影，以及4／2下午5：50至6：10在古拉爵用餐，遠百表示經確認威秀影城與古拉爵4／6已接獲衛生所通知，並於4／6完成清消動作，賣場則因近期疫情考量加強清消工作，已於4／2晚上有執行全館清消滅菌，目前全館含威秀影城正常營業。

SKM Park則於4／3中午11：30至12：20在館內一風堂用餐，以及4／4與4／5兩天有確診者從下午4：00待到晚上7：00，業者回覆4／5閉店後已進行館內清消，目前正常營業。

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