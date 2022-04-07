獨／確診司機送貨進北所　急篩管理員+收容人！40人PCR結果曝

▲台北看守所驚傳確診貨車司機足跡，所方緊急安排40人篩檢結果陰性。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎確診數逐日攀升，全台籠罩染疫風險，專責收容北部地區刑案羈押被告的台北看守所也傳出確診足跡，1名日前送貨到北所的貨車司機確診，雖然監所早已啟動防疫機制，不准司機下車與人接觸，北所仍緊急安排可能曝險的40名管理員、收容人進行PCR篩檢，今天結果出爐，全數陰性。

因應疫情連年升溫，法務部矯正署多次提高防疫措施，除了所有人每天測量體溫、戴口罩、勤加消毒，新收人犯還要接受疫調，確認是否與政府公布的足跡熱點重疊，並先隔離14天後，才能配發到一般舍房，2021年5月疫情嚴峻期間，更一度宣布暫停一般接見，希望確保病毒不要入侵監所。

雖然監所內的物資需求量大，不可避免會有貨運進出，但矯正署仍通令各監所，不要讓貨運司機下車，由專責的管理人員到車邊協助進行入監程序，貨物則由表現良好的收容人協助搬運，減少外人移動機會。

據了解，這次傳出確診的司機是在1日送貨到北所，所屬貨運公司6日得知司機確診後，主動通報北所，北所不敢大意，緊急聯繫平日合作的醫療院所，安排可能與司機有接觸的約10名管理人員，以及約30名搬貨或曾接近卸貨場域的收容人進行篩檢。

所幸PCR在7日出爐，相關人員檢測結果全數呈現陰性，北所為求慎重，仍安排這批收容人分艙分流，確保隔離期間無異後，才能回到正常生活，至於管理人員則進行居家隔離，所方並將持續宣導施打疫苗已加強全體防疫。