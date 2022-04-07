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孕婦菸齡15年戒不掉　醫師建議夫妻參加「戒菸就贏」比賽搶30萬

▲「2022戒菸就贏」活動報名開始，只要戒菸成功就有機會獲30萬獎金。（圖／南投縣政府提供）

▲「2022戒菸就贏」活動報名開始，只要戒菸成功就有機會獲30萬獎金（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

楊姓孕婦日前到衛生所諮詢新冠疫苗相關問題，醫師竟發現她身上散發著濃厚菸味，楊婦表示菸齡長達15年，感覺戒菸很難也找不到堅持的方法；醫師除建議楊婦接受戒菸衛教服務等，也可同時參加「2022戒菸就贏」比賽，並邀約丈夫當見證人一同參賽，若戒菸成功不僅有機會獲得30萬元，也可提升自身免疫力及維護胎兒健康，共同守護家庭，一舉三得。

南投縣衛生局指出，董氏基金會所舉辦2年1度的全國「戒菸就贏」比賽已開跑，須由年滿18歲且菸齡滿1年以上的吸菸者，與滿7歲不吸菸者見證人搭配報名參賽；在5月2日至29日比賽期間，參賽者不得使用菸草製品，或紙菸、電子煙、加熱菸、雪茄、水菸、嚼菸、口含菸及其他菸品等類似菸品含尼古丁之產品。

▲「2022戒菸就贏」活動報名開始，只要戒菸就有機會獲30萬獎金。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松以楊姓孕婦為例，表示吸菸不僅會影響腹中胎兒健康，也易導致流產、早產及體重不足，而防疫期間吸菸會增加脫下口罩的次數，如三五好友聚在一起未能保持社交距離，將增加傳染風險；戒菸不但可提升免疫力，也減少傳染機率。衛生局持續結合縣內64家戒菸服務合約醫事機構，提供完善諮詢及專業人員，歡迎民眾透過免費戒菸專線0800-63-63-63，提升成功機率。

2022「戒菸就贏」比賽的成功戒菸首獎30萬元（參賽者與見證人各得15萬元），貳獎有六組，可得6萬元（各得3萬元），即日起至4月底，上「董氏基金會-華文戒菸網」（https://www.e-quit.org/）即可報名參賽。

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