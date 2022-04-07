彰化+1！關西營區阿兵哥友人確診　夜市待70分鐘...匡列445人

▲彰化4月7日新增1例。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今天中央公布新增382例本土案例，其中彰化縣新增1例，是新竹關西營區阿兵哥同袍確診，沒有接種疫苗，4月2日與確診阿兵哥吃飯有接觸，4月6日發病，有發燒及流鼻水等症狀，PCR採檢CT值18，衛生局已經匡列445名接觸者，進一步採檢，同時也公布4月3日到精誠夜市的足跡。

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衛生局長葉彥伯指出，日前公布新竹關西營區群聚案，彰化有2名返鄉確診，跟同袍、校友、家人，還有一些社交活動，匡列接觸者的人數就會多，因此影響性最大，這也是現在匡列者人數比去年多的主因，現在環境開放，很多接觸者來源都是餐廳，因為在用餐期間會拿下口罩，時間長、大空間，又與不認識的人一起用餐，造成傳播風險增加，提醒大家要有所警覺。

今天新增1名與關西營區確診阿兵哥有接觸的友人，這名友人是在不同營區服役的現役軍人，４月2日及3日與關西營區確診阿兵哥有一起聚餐，4月5日PCR採檢Ct值36.02，已列入居隔，4月6日發病，有發燒及流鼻水等症狀，PCR二採Ct值18，衛生局已經匡列445名接觸者(居家隔離68人、自主健康管理377人)。

今天新增確診阿兵哥於清明節連假4月3日晚上19時50分到21時到精誠夜市停留70分鐘，衛生局同時呼籲民眾若自出入場所10天起，出現呼吸及上呼道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，應盡速戴口罩就醫、並告知醫師活動接觸史，並通報彰化縣衛生局。