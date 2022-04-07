本島有淨土！1縣市「堅守著0確診」驚呆一票人：為何那麼厲害

▲疫情爆發，本島幾乎每個縣市都有確診個案。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增382例本土病例，加上149例境外移入，總計達531例。在本土連續7天破百例的情況下，基本上各縣市都出現確診者。不過，就有網友發現，疫情爆發以來，本島竟然還有「0確診」的地方，那就是南投，不禁問卦，「欸欸！為什麼南投那麼厲害啊？」

這位網友文中表示，「這波疫情爆發以來，本島只剩南投還在堅守著0確診」，忍不住疑問，「是南投太難玩，沒人要去？還是南投人都奉公守法、每位都防疫大使啊？有沒有卦？」話題引發議論，「沒人想去南投玩了嗎？」「地大人少啊！」「絕對零域。」「不要立旗好ㄇ？」不過，也有人表示，「不是有足跡有去南投？」「有驗嗎？有普篩點嗎？」「有篩檢量的資料嗎？」

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本站稍早則報導《淨土險淪陷！南投驚見確診足跡 18度C巧克力工房、甕缸雞入列》，南投縣雖無個案，但縣府公布有高雄市、台中市通報確診個案（案25058、案25177、案25175）曾到過南投縣公共場所的足跡，包含知名巧克力工房、甕缸雞餐廳。

▲南投仍是0確診，不過有外縣市確診者曾至南投。（圖／南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局已完成疫調，接觸者採檢包括：哖記紅茶甕缸雞工作人員8人，採檢皆為陰性，及同時段用餐顧客10人，因為都是外縣市顧客，已通知當地衛生局協助安排PCR採檢，員工及顧客列自我健康管理，已通知哖記紅茶甕缸雞、18度℃巧克力工房完成內部環境清消，環保局也完成外部環境清消。