淨土險淪陷！南投驚見確診足跡　18度C巧克力工房、甕缸雞入列

▲0407外縣市確診者至南投足跡。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

指揮中心公布今天本土新增382例確診，南投縣雖無個案，但縣府公布有高雄市、台中市通報確診個案（案25058、案25177、案25175）曾到過南投縣公共場所的足跡，包含知名巧克力工房、甕缸雞餐廳。

外縣市確診案25177、案25175、案25058皆為本國籍民眾，其中案25058的Ct值只有13.8，3人在4月3日與朋友至南投縣18度C巧克力工房、哖記紅茶甕缸雞用餐（非密閉式場所）。

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南投縣衛生局已完成疫調，接觸者採檢包括：哖記紅茶甕缸雞工作人員8人，採檢皆為陰性，及同時段用餐顧客10人，因為都是外縣市顧客，已通知當地衛生局協助安排PCR採檢，員工及顧客列自我健康管理，已通知哖記紅茶甕缸雞、18度℃巧克力工房完成內部環境清消，環保局也完成外部環境清消。

南投縣政府也呼籲出入相關場所足跡重疊民眾，應自我健康監測，若出現上呼吸道、發燒、腹瀉、嗅覺異常等症狀應配戴口罩，並通報南投縣衛生局，再次提醒雖然南投境內無個案，但仍不可掉以輕心，務必戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，避免去人潮壅擠的地方，以降低社區感染風險。