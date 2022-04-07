快訊／監院再添2名駕駛快篩陽性　累計1人染疫、3人疑似確診

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院7日表示，監察院秘書處出現2名員工身體不適，其中1名經PCR篩檢後確診新冠肺炎，另外1名員工今在家自行快篩呈陽性反應後，已前往醫院進行PCR篩檢，尚待檢驗結果。監察院秘書長朱富美稍早證實，監察院再增加2位駕駛快篩陽性，目前院內已經累計1人染疫、3人疑似確診。

監察院上午表示，清明節連假結束後，監察院秘書處陸續出現2名員工身體不適，其中1名經PCR篩檢後確診新冠肺炎，目前已在隔離治療中，另外1名員工今天上午在家自行快篩呈陽性反應後，目前已前往醫院進行PCR篩檢，尚待檢驗結果。

監察院下午發布新聞稿表示，監察院在今天上午召開安全衛生防護小組緊急會議後，隨即進行相關防疫強化措施，對全體公務駕駛及部分與確診、疑似確診者接觸的同仁41人進行快篩檢測，截至中午快篩出爐，發現還有2位駕駛出現陽性反應，並隨即前往台大醫院進行PCR檢測。

監察院說明，目前除了3位快篩結果呈陽性的公務駕駛，已經前往醫療機構進行檢測外，相關直接接觸人員依照相關應變工作規範實施居家辦公，後續也將遵循中央流行疫情指揮中心的規定，進行相關防疫處理，全面落實防疫工作。

對此，監察院稍早也發布採訪通知表示，有記者關心監察院員工染疫確診事項，監察院秘書處處長張麗雅將在下午3時30分親自召開記者會說明。