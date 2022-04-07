宜蘭+2！舞蹈班傳播鏈還在燒　2寶媽居家隔離陰轉陽

▲宜蘭7日+2，她倆人Ct值分別是16.8、28.5。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

舞蹈班傳播鏈仍擴大！宜蘭7日新增2例中，1例陪病母親染疫與舞蹈班有關、Ct值為16.8，另1例是染疫者4月3日與友人在花蓮奧斯卡音樂餐廳聚餐，之後得知餐廳有確診者足跡，隔天警覺自行購買快篩試劑篩檢陰性，但4月6日同行花蓮友人確診，她在宜縣社區篩檢站進行PCR篩檢，結果為陽性確診，Ct值28.5。對於今天新增2例，宜蘭衛生局匡列6名同住家人、1名同行親友，7人PCR採檢皆為陰性，將持續進行疫調。

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宜蘭衛生局7日公布新增2名個案，其中1案是舞蹈教室關聯的案25523為30多歲女性，是案24545和案24884的媽媽，2個孩子相繼確診後，被匡列為居家隔離對象，並陪同女兒住院。案25523曾於3月30日和4月3日進行PCR篩檢，2次皆為陰性；但於4月5日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，4月6日採檢為陽性確診，Ct值為16.8，目前收院治療中。

另1例非關舞蹈班傳播鏈的是案25831為30多歲女性，4月2日至4月5日曾自行開車到花蓮縣掃墓，4月3日與友人在花蓮的奧斯卡音樂餐廳聚餐。之後得知該餐廳有確診者足跡，在4月4日自行購買快篩試劑篩檢，結果為陰性；惟4月6日同行的花蓮友人確診，案25831因此到宜縣社區篩檢站進行PCR篩檢，結果為陽性確診，Ct值28.5。根據初步疫調資料顯示，衛生局目前匡列6名同住家人、1名同行親友，7人PCR採檢皆為陰性，將持續進行疫調。