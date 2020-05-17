慰勞防疫第一線　民間團體捐贈600份「麻油雞與藥膳排骨」

▲副市長陳淑慧協助裝湯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為感謝第一線防疫醫護人員不分晝夜積極守護嘉義市民的健康，嘉義市喜樂廚藝發展協會、正港男子漢社團、二葉牛排館、三八G甕窯雞餐廳特別於世賢路與南京路口廣場捐贈「麻油雞與藥膳排骨」各600份予嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、部立嘉義醫院與台中榮總醫院嘉義分院等所有員工。由嘉義市副市長陳淑慧和眾貴賓代表接受，共同希望藉由補品讓他們能更有體力，為守護嘉義民眾的健康來打拚，一起度過疫情的挑戰。

▲嘉義市民間團體為防疫第一線準備熱食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳淑慧表示，疫情發生以來，市府在第一時間成立指揮中心，超前部署，三個多月以來，政府和民間通力合作，期間也接受了民間單位許多的防疫資源，真的感謝他們的善舉，展現了嘉義人有情有義的精神，與政府共同為家園建立起保護網，用補品慰勞醫護人員，讓他們更有氣力為市民的健康把關；在防疫期間，雖然呼籲大家勤洗手，但是在用水的時候，也不要忘了節省水資源，不要浪費。

▲嘉義市防疫醫療團隊曁節能減碳珍惜水資源」公益活動大合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局表示，新冠肺炎從今年除夕開始持續至今已經超過3個多月，目前嘉義市僅有境外移入案例，尚未進入社區群聚感染階段，但民眾的日常生活、經濟活動都受到影響，感謝民間企業與政府充分合作，捐贈防疫物資，中央與地方政府協力落實防疫政策，將感染可能性降至最低，讓防疫成為世界典範；而醫護同仁的壓力與辛勞，更是讓人心疼，但是越是艱辛的時刻，更需要民間單位與政府一條心，一起來做好防疫，守護嘉園。

面對新冠肺炎，市府始終保持高度警覺、超前積極防疫，並且請市民朋友持續於日常落實勤洗手並也不忘記節約用水。在呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣方面，外出活動時，也要維持室內 1.5 公尺以上、室外 1 公尺以上的社交距離，或是戴口罩。如果出現發燒或呼吸道症狀，應戴起口罩，不要外出；如需就醫，不要搭乘大眾運輸工具，以降低傳播風險持續配合防疫政策，市府也請中央繼續支持地方各項防疫措施，做地方最好的後盾。

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