高雄「3家娛樂場所」群聚疫情狂燒　已累計62確診！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情延燒，其中不少是八大娛樂場所爆發群聚，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今指出，高雄3家娛樂場所，包括金芭黎、雅閣和帝堡，疫情還在擴散，目前3家累計確診62例，其中雅閣46例最多。

陳時中表示，這幾個八大娛樂場所有相連關係，以高雄的相關群聚事件來看，幾個場所確診者是有關的，就是有一個中間傳播者，目前確診人數也蠻多，從以往經驗來說，這些娛樂場所傳播會很快，因為相聚時間長、口罩無法戴好。

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今日本土個案分佈17縣市，個案分佈為新北市(111例)、臺北市(87例)、高雄市(59例)、基隆市(41例)、桃園市(28例)、花蓮縣(16例)、嘉義縣(8例)、新竹縣(7例)、臺南市及屏東縣(各5例)、臺中市(4例)、新竹市(3例)、金門縣、宜蘭縣及雲林縣(各2例)、苗栗縣及彰化縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

另外，今日新增境外移入個案為82例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(17例)、美國(6例)、印尼(5例)、德國(3例)、新加坡、法國、瑞士、英國及澳大利亞(各2例)、義大利、西班牙、韓國、中國及泰國(各1例)移入，另103例調查中。入境日介於今年3月7日至4月6日。

▲4/7娛樂場所群聚事件。（圖／指揮中心提供）