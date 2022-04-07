今本土增382例！分佈17縣市　新北111例最多

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增382例本土和149例境外。本土個案分佈17縣市，其中新北市111例最多。

今日本土個案分佈17縣市，個案分佈為新北市(111例)、臺北市(87例)、高雄市(59例)、基隆市(41例)、桃園市(28例)、花蓮縣(16例)、嘉義縣(8例)、新竹縣(7例)、臺南市及屏東縣(各5例)、臺中市(4例)、新竹市(3例)、金門縣、宜蘭縣及雲林縣(各2例)、苗栗縣及彰化縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

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▲4/7新增病例縣市分布。（圖／指揮中心提供）

另外，今日新增境外移入個案為82例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(17例)、美國(6例)、印尼(5例)、德國(3例)、新加坡、法國、瑞士、英國及澳大利亞(各2例)、義大利、西班牙、韓國、中國及泰國(各1例)移入，另103例調查中。入境日介於今年3月7日至4月6日。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計7,223,935例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,197,836例排除)，其中25,756例確診，分別為8,375例境外移入，17,327例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計139例移除為空號。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）