降低教師流動率！台東3年投入1.7億　新整建53校教師宿舍

▲▼關山國中教師宿舍屋齡已逾40年，建物老舊、多處破損，並有牆面龜裂、漏水等問題。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為提升偏鄉教學品質、留下優秀師資，台東縣政府全力支持補助偏鄉學校新建教師宿舍，其中關山國中教師宿舍爭取約2000萬元經費進行拆除重建，並於30日辦理動土典禮。縣長饒慶鈴表示，縣府3年來投入約1.7億元為縣內53校興建宿舍或進行宿舍修繕，盼讓教師教學安心、孩子學習放心。

縣長饒慶鈴表示，過去她也擔任過教職，因此，非常了解與重視老師相關權益問題，上任後也積極推動教師教學環境及居住環境改善，在教學環境方面，持續進行行政減量、教師研習分為必修及選修兩種模式，今年起兼任行政教師不休假加班費，可比照公務人員請領。在居住環境部分，持續關注偏鄉教育發展及師生生活與居住品質，3年來共核定53校，投入1.7億元辦理宿舍興建、修繕工程及購置相關設備等。

關山國中原教師宿舍屋齡已逾40年，建物老舊、多處破損，並有牆面龜裂、漏水等問題，嚴重影響居住教師的健康安全，為提供教師優質的住宿環境、提升教師在校留任率，縣府爭取經費興建，且規劃改建後的宿舍都有教職員房間及間廚房，有個人獨立空間，可以讓老師同儕間相互討論教學經驗或聯誼，希望營造有「家」的感覺。

此案招標過程中因建材物料大幅上漲等因素而流標，在縣府團隊積極努力協調下，獲教育部同意追加經費，總計投入約2000萬元並於今年2月順利決標，將打造兩層樓共計13間教職員房間，其中1間提供無障礙環境設計，為考量教師住宿品質，也規劃廚房、交誼廳等公共空間。工期為240個日曆天，工程於12月底前完成主體建築，預計明年年初完工啟用。