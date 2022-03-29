　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北全國首推「觀議課數位化」　精進教師教學能力

▲▼新北「公開課2.0」觀議課數位化，讓觀課無時差、議課不受限。（圖／新北教育局提供）

▲新北市「公開課2.0」觀議課數位化，讓觀課無時差、議課不受限。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

新北市教育局從105年起推動全市全面公開授課，為了推進觀議課數位化，新北市今天（29日）舉辦「公開授課2.0」起跑儀式，111學年度起創全國之先推動「觀議課數位化」，配合平台建置讓老師以數位方式紀錄教學歷程，讓觀課無時差、議課不受限，透過影音回放及文字回饋，讓更多教師線上觀摩、討論，精進教學能力。

新北市教育局指出，從105年起推動全市全面公開授課，提升教學品質及學生學習成效，校長及教師公開課年年達成率超過9成，為了推進觀議課數位化，教育局與全球醍摩豆智慧教育研究院在110學年簽署MOU，並邀請6所高國中小擔任基地學校，由全球醍摩豆提供總價值約600萬的AI智慧教研中心軟硬體系統給各基地學校使用，發展數位觀議課模式，公私協力推動教師專業發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼全球醍摩豆學院長吳權威（右）捐贈AI智慧系統給新北教育局長張明文（左），協助推動公開授課2.0。（圖／新北教育局提供）

▲▼新北「公開課2.0」觀議課數位化，讓觀課無時差、議課不受限。（圖／新北教育局提供）

今天則在新北教育局長張明文主持下，舉辦「公開授課2.0」起跑儀式，張明文表示，新北首先推動「公開授課2.0」，除爭取民間資源，也持續發展觀議課系統，未來將協助教師運用多元平台，讓公開課以文字累積、圖片或影像等數位化方式留下紀錄，透過歷程紀錄促進教學專業成長，而國教輔導團自111年起全力開發數位教學課例，提供數位教學技術，提升教師數位教學的實力，推廣多元模式的觀議課，協助教師累積課堂教學實例。

▲▼新北「公開課2.0」觀議課數位化，讓觀課無時差、議課不受限。（圖／新北教育局提供）

▲疫情的地圖成為孩子探索世界學習的引路者。（圖／新北教育局提供）

今天的公開課，則由國民教育輔導團國小社會小組專任輔導員簡曉玲老師，以「疫情下的生活與學習」，帶領六年級學生們從各層面來看疫情影響，從確診病例的圖表、疫情前後的生活圖像及各行業的衝擊等看世界的變化，而張明文、觀課教師及6所基地學校，則共同運用蘇格拉底數位觀議課系統，進行數位觀議課，即時以載具進行專業回饋。

數位觀議課基地學校召集人、沙崙國小校長林惠珍指出，科技進步飛快，教師也要追上科技腳步，不想退休就要學，而數位觀議課使用平板，可在授課當下精準回饋，授課教師也可透過回放進行提煉創新，鼓勵老師多多使用使用線上觀議課，更深更廣的提升教師專業能力。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
快訊／下班注意！國1驚傳嚴重車禍「4車連環撞」
中和群聚社區「完整地址」遭曝光　陳時中解釋原因
清明連假最冷探14度！「2階段天氣變化」出爐
夫妻參展跨10縣市　跑業務爆海量足跡
不明感染多點爆發！　陳時中認「這5案最令人擔憂」
快訊／桃園復旦高中學生確診　明天期中考照常舉行
快訊／史上罰最大！投顧公司遭重罰300萬　董座解職
快訊／北市小客車墜入升降梯！　翻肚卡停車塔
銀河小吃店有女陪侍？　監視器畫面曝光
台灣威爾史密斯是他！　護妻臭臉出手「甩巴掌」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全球客家流行音樂大賽登場！金曲歌手號召　百萬獎金等你挑戰

付貸款、投資他「月薪34K不夠花」　網曝1兼職重點：免被公司發現

壽司郎「1神物」消失了！鐵粉崩潰敲碗　總公司證實：是真的

少量多餐助減肥、要運動才會瘦？「十大減脂迷思」你中幾個

為何公布中和社區「完整地址」？　陳時中：比較容易知道關係

清明先濕冷後暖熱　「2階段天氣變化」出爐！連假這2天最冷探14度

寵物用品廠夫妻感染源不明　參展跨10縣市跑業務爆海量足跡

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他！　網認了：比藝人還帥

交往半年就上床「她認了不是處女」　傳統媽真實反應驚呆！網讚爆

快訊／桃園復旦高中學生確診！明天期中考照常舉行

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

剃髮認不得！汪見「光頭男」亂吠　聽熟悉聲秒賣萌認錯...媽笑翻❤

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

全球客家流行音樂大賽登場！金曲歌手號召　百萬獎金等你挑戰

付貸款、投資他「月薪34K不夠花」　網曝1兼職重點：免被公司發現

壽司郎「1神物」消失了！鐵粉崩潰敲碗　總公司證實：是真的

少量多餐助減肥、要運動才會瘦？「十大減脂迷思」你中幾個

為何公布中和社區「完整地址」？　陳時中：比較容易知道關係

清明先濕冷後暖熱　「2階段天氣變化」出爐！連假這2天最冷探14度

寵物用品廠夫妻感染源不明　參展跨10縣市跑業務爆海量足跡

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他！　網認了：比藝人還帥

交往半年就上床「她認了不是處女」　傳統媽真實反應驚呆！網讚爆

快訊／桃園復旦高中學生確診！明天期中考照常舉行

野村投信：台股Q2區間震盪　逢低佈局成長股

國軍近3年申請退場超過8000人　士兵階級佔比就高達9成

咁有影？新制教召號稱滿意度9成　召員問卷心得曝光

準備回家！天兵歐告「上隔壁車傻等」　見姐還呆笑：怎麼惹？

沒比鹹酥雞健康！滷味越入味＝越毒　「3添加物超雷」

全球客家流行音樂大賽登場！金曲歌手號召　百萬獎金等你挑戰

2022桃園彩色海芋季「芋見愛神」　4／2- 17日浪漫登場！

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理　「聽見隔壁廁所異音」才關心

黑貓在自家花園遭2少年放狗咬　獲救全身傷「努力睜眼」未脫險

餅總談開季內野：姚雨翔有望一軍　高國慶「可能有可能沒有」

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」網怕倒一片

苗栗「截肢女孩」坎坷身世曝光　朋友看不下去幫爆料

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

疫情延燒彰化！幼兒園緊急採檢

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

律師見威爾史密斯1舉動納悶：愛老婆還怕老婆

更多熱門

相關新聞

快訊／新北確診足跡遍及雙北　搭北捷橘線、藍22到過行天宮、中視

快訊／新北確診足跡遍及雙北　搭北捷橘線、藍22到過行天宮、中視

中央流行疫情指揮中心29日宣布新增33個本土確診案，其中新北市佔11人，包含中和某公寓6人群聚案。新北市府下午公布案23023及案23073確診者足跡，包括北新國小、麥當勞永和店、彌生軒樹林秀泰店，還有汐止熱炒店、永和豆花店，以及多次搭乘捷運橘線、3次搭乘藍22公車從「中國電視公司站」上車到汐止「聯合報總站」、「亞太科技園區站」。

快訊／麵店員工確診　新北+6分佈泰山、三重、中和、汐止

快訊／麵店員工確診　新北+6分佈泰山、三重、中和、汐止

LIVE／本土+34！新北爆不明感染源　侯友宜親上火線

LIVE／本土+34！新北爆不明感染源　侯友宜親上火線

快訊／樹林科技廠+1「陰轉陽」　全案累積23例

快訊／樹林科技廠+1「陰轉陽」　全案累積23例

快訊／新北再爆確診　侯友宜15時親上火線開記者會

快訊／新北再爆確診　侯友宜15時親上火線開記者會

關鍵字：

新北觀議課數位化教師全球醍摩豆公開授課2.0

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面