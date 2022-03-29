新北全國首推「觀議課數位化」　精進教師教學能力

▲新北市「公開課2.0」觀議課數位化，讓觀課無時差、議課不受限。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

新北市教育局從105年起推動全市全面公開授課，為了推進觀議課數位化，新北市今天（29日）舉辦「公開授課2.0」起跑儀式，111學年度起創全國之先推動「觀議課數位化」，配合平台建置讓老師以數位方式紀錄教學歷程，讓觀課無時差、議課不受限，透過影音回放及文字回饋，讓更多教師線上觀摩、討論，精進教學能力。

新北市教育局指出，從105年起推動全市全面公開授課，提升教學品質及學生學習成效，校長及教師公開課年年達成率超過9成，為了推進觀議課數位化，教育局與全球醍摩豆智慧教育研究院在110學年簽署MOU，並邀請6所高國中小擔任基地學校，由全球醍摩豆提供總價值約600萬的AI智慧教研中心軟硬體系統給各基地學校使用，發展數位觀議課模式，公私協力推動教師專業發展。

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▼全球醍摩豆學院長吳權威（右）捐贈AI智慧系統給新北教育局長張明文（左），協助推動公開授課2.0。（圖／新北教育局提供）

今天則在新北教育局長張明文主持下，舉辦「公開授課2.0」起跑儀式，張明文表示，新北首先推動「公開授課2.0」，除爭取民間資源，也持續發展觀議課系統，未來將協助教師運用多元平台，讓公開課以文字累積、圖片或影像等數位化方式留下紀錄，透過歷程紀錄促進教學專業成長，而國教輔導團自111年起全力開發數位教學課例，提供數位教學技術，提升教師數位教學的實力，推廣多元模式的觀議課，協助教師累積課堂教學實例。

▲疫情的地圖成為孩子探索世界學習的引路者。（圖／新北教育局提供）

今天的公開課，則由國民教育輔導團國小社會小組專任輔導員簡曉玲老師，以「疫情下的生活與學習」，帶領六年級學生們從各層面來看疫情影響，從確診病例的圖表、疫情前後的生活圖像及各行業的衝擊等看世界的變化，而張明文、觀課教師及6所基地學校，則共同運用蘇格拉底數位觀議課系統，進行數位觀議課，即時以載具進行專業回饋。

數位觀議課基地學校召集人、沙崙國小校長林惠珍指出，科技進步飛快，教師也要追上科技腳步，不想退休就要學，而數位觀議課使用平板，可在授課當下精準回饋，授課教師也可透過回放進行提煉創新，鼓勵老師多多使用使用線上觀議課，更深更廣的提升教師專業能力。