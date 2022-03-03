潘懷宗詐助理補助費333萬　當庭認罪拚緩刑...檢緊咬這一點反駁

記者黃宥寧／台北報導

新黨北市議員潘懷宗被控從2008年起至2020年，因「為民服務費」不敷使用，想節省個人支出找辦公室主任陳玉臺等親屬利用人頭詐領「公費助理補助費」333萬餘元，被依《貪污治罪條例》利用職務詐財等罪起訴。潘聘請3大咖律師李永然、魏憶龍、徐履冰為他辯護，今（3日）士林地院開庭，潘、陳均認罪，並請求法官給予緩刑。

▲北市議員潘懷宗（圖左）詐領助理費333餘萬元，被依貪汙治罪條例起訴，赴士林地院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

去年9月13日開庭，60歲潘懷宗自曝罹患攝護腺癌第三期近四期後，並在同年月6日接受俗稱「化學去勢」的賀爾蒙療法，希望能讓腫瘤變小，若能順利，將在同年10月接受放射線治療。

潘、陳當庭表示認罪，律師魏憶龍表示，對於事實不爭執，強調潘的錢都是用在公務上，他解釋與潘是前後期同事、軍公教子弟出身，錢不夠用蠻辛苦；他接著強調，潘將錢挪用，能感同身受，但錢都是為民服務沒有放進自己荷包，做選民服務只是「取之於公，用之於公」；更當庭舉例過去他為同是被控詐領助理補助費228萬餘元的前北市議員秦儷舫，因秦偵審認罪，繳回犯罪所得，被台北地院判刑2年、緩刑5年，希望法官也能給予潘緩刑機會。

▼潘懷宗詐領助理費333萬被依貪汙治罪條例起訴，去年9月開庭自曝罹患攝護腺癌。（資料圖／記者黃宥寧攝）

律師徐履冰向法官補充，潘懷宗在偵審都做自白陳述，希望法院給予緩刑機會；律師李永然也表示他與潘有30年以上交往，潘有醫學方面背景，在漸凍人協會付出，強調潘是學者對社會有關懷的心，將項目挪用從法律角度可能不恰當，但因為潘沒有受過法律訓練，所以才有便宜行事狀況，但最終都是作選民服務，潘也繳回犯罪所得，深切悔悟，但被起訴最低刑度7年起跳的利用職務上機會詐取財物，實在太重，希望能參酌刑法59條緩刑，讓潘有機會再回饋社會。

辦公室主任陳玉臺偵查時皆認罪，他的辯護律師陳勵新則提出可以支付20萬到50萬給國庫，予以緩刑機會。

公訴檢察官則認為潘懷宗起訴後有翻異前供，且與自白要件不符，更當庭教育，所謂自白認罪是主觀上被告有犯意，但其辯護律師提出刑事答辯狀則載明，「潘懷宗主觀上並無為自己私利之不法犯意，也不承認主觀上犯意也不構成犯罪」更認起訴的法條有商榷餘地，顯然辯護人主張客觀上構成要件不該當，並沒有不法犯意，因此不符自白，難認有緩刑空間。

徐履冰律師聽完公訴檢察官後解釋，情緒激動表示「為己私利」可能很難判斷，這是辯護人辯護意旨並不是被告翻譯前詞，且偵查時，承辦檢察官林士淳對於潘的情形深感同情甚至保證，若認罪且繳回犯罪所得，會請法院給予緩刑機會，但起訴後卻沒有遵守諾言，若公訴檢察官因此遷怒被告，那是不是要他撤掉所有辯護狀？

法官諭知審理日期調查證據，準備程序終結。

庭後，記者問潘懷宗「最近身體還好嗎？」，他的辯護律師魏憶龍代答「議員保重身體中」，潘懷宗則坐上司機開來的車離去。