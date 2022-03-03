　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

潘懷宗詐助理補助費333萬　當庭認罪拚緩刑...檢緊咬這一點反駁

記者黃宥寧／台北報導

新黨北市議員潘懷宗被控從2008年起至2020年，因「為民服務費」不敷使用，想節省個人支出找辦公室主任陳玉臺等親屬利用人頭詐領「公費助理補助費」333萬餘元，被依《貪污治罪條例》利用職務詐財等罪起訴。潘聘請3大咖律師李永然、魏憶龍、徐履冰為他辯護，今（3日）士林地院開庭，潘、陳均認罪，並請求法官給予緩刑。

▲▼ 潘懷宗 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市議員潘懷宗（圖左）詐領助理費333餘萬元，被依貪汙治罪條例起訴，赴士林地院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

去年9月13日開庭，60歲潘懷宗自曝罹患攝護腺癌第三期近四期後，並在同年月6日接受俗稱「化學去勢」的賀爾蒙療法，希望能讓腫瘤變小，若能順利，將在同年10月接受放射線治療。

潘、陳當庭表示認罪，律師魏憶龍表示，對於事實不爭執，強調潘的錢都是用在公務上，他解釋與潘是前後期同事、軍公教子弟出身，錢不夠用蠻辛苦；他接著強調，潘將錢挪用，能感同身受，但錢都是為民服務沒有放進自己荷包，做選民服務只是「取之於公，用之於公」；更當庭舉例過去他為同是被控詐領助理補助費228萬餘元的前北市議員秦儷舫，因秦偵審認罪，繳回犯罪所得，被台北地院判刑2年、緩刑5年，希望法官也能給予潘緩刑機會。

▼潘懷宗詐領助理費333萬被依貪汙治罪條例起訴，去年9月開庭自曝罹患攝護腺癌。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼潘懷宗。（圖／記者黃宥寧攝）

律師徐履冰向法官補充，潘懷宗在偵審都做自白陳述，希望法院給予緩刑機會；律師李永然也表示他與潘有30年以上交往，潘有醫學方面背景，在漸凍人協會付出，強調潘是學者對社會有關懷的心，將項目挪用從法律角度可能不恰當，但因為潘沒有受過法律訓練，所以才有便宜行事狀況，但最終都是作選民服務，潘也繳回犯罪所得，深切悔悟，但被起訴最低刑度7年起跳的利用職務上機會詐取財物，實在太重，希望能參酌刑法59條緩刑，讓潘有機會再回饋社會。

辦公室主任陳玉臺偵查時皆認罪，他的辯護律師陳勵新則提出可以支付20萬到50萬給國庫，予以緩刑機會。

公訴檢察官則認為潘懷宗起訴後有翻異前供，且與自白要件不符，更當庭教育，所謂自白認罪是主觀上被告有犯意，但其辯護律師提出刑事答辯狀則載明，「潘懷宗主觀上並無為自己私利之不法犯意，也不承認主觀上犯意也不構成犯罪」更認起訴的法條有商榷餘地，顯然辯護人主張客觀上構成要件不該當，並沒有不法犯意，因此不符自白，難認有緩刑空間。

徐履冰律師聽完公訴檢察官後解釋，情緒激動表示「為己私利」可能很難判斷，這是辯護人辯護意旨並不是被告翻譯前詞，且偵查時，承辦檢察官林士淳對於潘的情形深感同情甚至保證，若認罪且繳回犯罪所得，會請法院給予緩刑機會，但起訴後卻沒有遵守諾言，若公訴檢察官因此遷怒被告，那是不是要他撤掉所有辯護狀？

法官諭知審理日期調查證據，準備程序終結。

庭後，記者問潘懷宗「最近身體還好嗎？」，他的辯護律師魏憶龍代答「議員保重身體中」，潘懷宗則坐上司機開來的車離去。

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

ET快訊
獨／澎恰恰親手摧毀30年婚姻　導火線曝光
ATM領錢突停電！正要吐鈔螢幕全黑　民眾哀嚎：什麼都去了
快訊／澎恰恰驚爆離婚　好友林董證實
興達電廠副廠長出面了　曝「大停電原因」！
Selina認愛小7歲男友　還介紹給前夫阿中認識
納豆腦出血「已可下床」　侯友宜曝他最新病況
興達電廠3次出包　網嗆「找誰背黑鍋」：誤觸？按到遙控器？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

垃圾車突「飄移翻覆」撞紅綠燈翻覆　監視器揪小黃運將害的

獨／女大生為房租爭吵 　1女狂揮水果刀殺傷室友後輕生

闖關失敗！進口雕花水泥柱藏5公斤大麻膏　3毒販拘捕到案

單身狗2000元買「1日情人」　爽逛西門町「越界」被3煞毒打

潘懷宗詐助理補助費333萬　當庭認罪拚緩刑...檢緊咬這一點反駁

南投越南小吃店竟是地下銀行　她半年匯1.3億抽佣上千萬

救援畫面曝！桃園電梯受困案救出19人　11時全市都來電了

曾闖辦公室「鋼筋重擊」賴香伶　工運人士李明彥又打傷北市官員

全台大停電號誌燈全滅　台中動員400警義交緊急疏導交通

台大明星公鵝魂斷醉月湖　惡劣兇手「突然很想吃鵝肉」下場曝

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

澤倫斯基：俄先停火再談判　呼籲北約設禁飛區阻擋攻擊

女兒「想讀政大」她秒勸：別去！　 女主播4分析釣出一排校友認同

澤倫斯基：人民為自由生存而戰　歐洲議會演說「全場起立鼓掌」

「俄羅斯惡魔連老人也殺！」烏克蘭舞者拍片求救：我不想死

垃圾車突「飄移翻覆」撞紅綠燈翻覆　監視器揪小黃運將害的

獨／女大生為房租爭吵 　1女狂揮水果刀殺傷室友後輕生

闖關失敗！進口雕花水泥柱藏5公斤大麻膏　3毒販拘捕到案

單身狗2000元買「1日情人」　爽逛西門町「越界」被3煞毒打

潘懷宗詐助理補助費333萬　當庭認罪拚緩刑...檢緊咬這一點反駁

南投越南小吃店竟是地下銀行　她半年匯1.3億抽佣上千萬

救援畫面曝！桃園電梯受困案救出19人　11時全市都來電了

曾闖辦公室「鋼筋重擊」賴香伶　工運人士李明彥又打傷北市官員

全台大停電號誌燈全滅　台中動員400警義交緊急疏導交通

台大明星公鵝魂斷醉月湖　惡劣兇手「突然很想吃鵝肉」下場曝

澎恰恰妻下跪求「別再借錢了好不好」！錄音檔瘋傳…他受打擊寫遺書

垃圾車突「飄移翻覆」撞紅綠燈翻覆　監視器揪小黃運將害的

獨／女大生為房租爭吵 　1女狂揮水果刀殺傷室友後輕生

台灣缺電危機怎麼解？台泥張安平：須靠儲能發展智能電網

《部落抓風味》開播！前進台東一窺「穀物紅寶石」秘密

俄國家隊隊長反戰：都說體育和政治無關，為何是我們就無效？

不斷更新／全台停電又停水！549萬戶受影響　各地災情一次看

【廣編】神腦生活X有閑官方店歡慶開幕！　iPhone13只要一萬元

Selina大方認愛小鮮肉！萬人朝聖祝福　Ella「現身笑虧16字」送4愛心

中部空氣品質紅爆　彰化縣查獲4起空汙違規...開罰70萬元

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

約炮只做半套沒帶她看電影　男大生挨告

快訊／全台大停電！台北富邦大樓傳火警　

即／網傳「興達電廠爆炸」真相曝　警：假新聞

即／金門24歲警頭部中彈　急救無效亡

即／北市5區一片黑　多起火警電梯受困

台北BMW違規撞重機　逆向撞9車「女騎士亡」

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

獨／牙醫偷吃慘遇暴力小三　帶傷返家是日常

台中繼父虐3童！4歲男「頭破滿臉血」　檢訊後5萬元交保

即／北市大同區維修工人遭夾！卡5樓高停車塔

金門24歲警追求遭拒！「前額中槍」倒草叢

警破情色養生館　包廂嫩妹上空手拉坏

新竹停87分後供電　竹科幸運有電原因曝

更多熱門

相關新聞

照顧失智老公以枕頭悶死　子女向法官求情獲緩刑

照顧失智老公以枕頭悶死　子女向法官求情獲緩刑

桃園市1名婦人長期照顧罹患失智症且有暴力傾向先生，身心飽受巨大壓力，2019年間在醫院照顧時突然失控以枕頭悶死先生，遭桃園地檢署以殺人罪嫌起訴；桃園地院審理時，子女以「希望不要讓媽媽入監」向法官求情，法官今天下午宣判，考量本案實為人倫悲劇，故從輕量刑，判決1年6月有期徒刑，緩刑3年，且不再附加其他法律上的條件。

法官蔡政佑偷拍女法官隱私　撤職停用2年

法官蔡政佑偷拍女法官隱私　撤職停用2年

富2代撞外送員肇逃判7月　換律師上訴繳錢換緩刑

富2代撞外送員肇逃判7月　換律師上訴繳錢換緩刑

墜落的司法官就像魔鬼

墜落的司法官就像魔鬼

汰除劣法官　加強媒體監督提升裁判品質

汰除劣法官　加強媒體監督提升裁判品質

關鍵字：

新黨新北市議員潘懷宗詐領助理補助費北院法官緩刑認罪當庭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！上班到一半突然漆黑一片

快訊／全台大停電　台電：大範圍事故

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

快訊／全台大停電　台電網站掛了一片白

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！深U居家服外洩渾圓美胸

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

快訊／台電證實：上午9點07分高雄「興達電廠」發生事故

快訊／信義區停電了　台北網友怨：突然就斷

快訊／全台大停電　台電證實：南部電力系統故障

熊熊「床上激烈震動」180秒片外洩！被拉進房撲倒

快訊／全台大停電！高雄輕軌停駛了

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

強冷空氣探10℃時間曝　鋒面掃過雨勢加大

烏克蘭首淪陷大城　赫爾松「滿街曝屍」

更多

最夯影音

更多
彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」
直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面