傳「侯家軍」角逐新北議員　藍營青年籲三思：恐淪「侯衛兵」

▲國民黨智庫副執行長黃心華投入新北市第十一選區議員初選。（資料照／記者邱顯燁攝）

記者楊蕓／新北報導

國民黨智庫副執行長黃心華近期投入新北市第十一選區（新店、深坑、石碇、 坪林、烏來）市議員黨內初選，對於新北市長侯友宜擬推派「侯家軍」爭取黨內提名，黃心華15日在臉書發文「懇請侯市府遵守民主政治的分際」，他表示，如果任由行政機關自己推派代表參選民代，將來恐怕無法好好監督市政，也恐不符合民主政治的基本原則，最後僅僅淪為「侯衛兵」，不僅不能發揮議員的職責，也至為可惜，呼籲侯市府三思。

黃心華指出，針對有所謂的「侯家軍」正規畫角逐大新店選區的黨內提名，他認為既然是黨內初選，就應該審視候選人過去對於黨務發展的實質貢獻、同時也要看看每一位參與初選者，過去是否有為黨站到第一線辯護、是否有在媒體上為黨發聲？這樣才能凸顯黨內初選的真實意義。

黃心華表示，他也深信，之所以要選出市議員，就是為了要監督市政，如果任由行政機關自己推派代表參選民代，將來恐怕無法好好監督市政，也恐不符合民主政治的基本原則。對照蔡英文總統破壞民主、濫權自大的現況，侯市府肩負眾望，也懇請侯市府在行政與監督的分際上，宜再三思。

黃心華說，其實侯家軍每一位都是很優秀的人才，男的帥女的漂亮，且很幸運能夠有機會被選中栽培。侯家軍們大可以趁侯市長任內，在行政體系裡面好歷練，其他外人，都沒有這麼幸運可以擁有這種機會，未來成為國家不可或缺的棟梁，且在行政體系歷練，正是目前多數藍軍的新世代所渴望獲得的機會，正因為過去多年來，沒有足夠的人在各地方、各階層的行政體系累積歷練，這也是藍軍新世代人才培育上最大的斷層和危機之一。

黃心華表示，正因為侯家軍的前途無量，如果受到市府的推派、甚或未來私下動用市府行政體系的力量和資源溢注，去角逐黨內初選，那麼將來要怎麼監督市府施政？這其實逾越了行政和監督的分野、違背了民主政治的基本原則，如果這些難得的人才，最後僅僅淪為「侯衛兵」，不僅不能發揮議員的職責，也至為可惜。卑微的懇請市府，能夠三思，是否真的要派出這麼多人，投入議員選戰。