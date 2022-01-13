三連霸綠議員詐335萬補助！硬拗助理是「網軍」　臉超腫重判9年

▲新北地院外觀。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市民進黨籍三連霸市議員王淑慧，被控2011年到2020年，涉浮報公費助理薪資或找人頭助理掛名，3屆任期詐領公費助理補助與春節慰勞金335萬餘元，王淑慧到案不認罪，聲稱人頭助理是她私人「網軍」、負責蒐集輿情，但被人頭助理拆穿謊言，新北地院今依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，判王淑慧9年徒刑、褫奪公權5年。

現年66歲的王淑慧曾任2屆立委，2010年轉戰剛從台北縣升格為新北市的新北市議員，當選並連任2屆至今。判決指出，王淑慧明知直轄市議會每位議員可聘用6到8位公費助理，每月最多共可領24萬元公費助理補助，且限定單一助理每月不得支領超過8萬元，更不能視為議員薪資的一部份。

但王淑慧就任第1屆新北市議員後，涉從2011年1月起到2014年12月，將公費助理林永瀨的月薪打折支付，另找姪女王世媛當人頭掛名公費助理，藉2人之名詐領公費助理補助與春節慰勞金共52萬餘元。

2014年12月王淑慧連任後，延續先前詐領手法，還把外甥女謝明旻也納為人頭助理，直到2018年12月任滿時，共詐領209萬餘元，王淑慧順利連任第3屆議員，繼續比照辦理，但2020年4月被查獲，已詐領近74萬元公費補助，連同前2屆得款共335萬餘元。

檢方並查出，王淑慧的公費助理林玉娟雖實際任職，卻徵得女子游馷絨同意後，用游女名義支薪，王淑慧也同意。

王淑慧到案不認罪，被收押後改口坦承，但審理時又翻供，宣稱王世媛、謝明旻擔任她私人「網軍」，負責蒐集輿情、掌握網路評論訊息，她堅稱自己「從黨外時代努力到現在，一直秉持勤政、清廉，我拒絕很多財閥、我需要這樣嗎？所以你們隨便接到一個檢舉信然後就就污衊？」、「蔡英文的司法改革失敗，這是我的想法」。

法官審理認為，王淑慧用人內舉不避親，但無法交代這2人有什麼具體工作成果，卻讓2人按月領取高於其他公費助理的薪資，工作內容明顯勞逸不均，王世媛、謝明旻也坦承掛名沒做事，帳戶與提款卡都交給王淑慧使用，拆穿王淑慧謊言。

此外，林永瀨也承認同意王淑慧打折付薪，王淑慧對此辯稱挪用於支付私聘助理的薪資，但法官查明王淑慧所稱私聘助理王國賢，其實是她弟弟，且當時在民進黨某立委辦公室擔任有給職副主任，幫王淑慧處理選民服務，是基於親情義務協助，沒有領取酬勞。

至於王淑慧所稱其他私聘助理，法官指即使從寬認定，王淑慧詐領金額仍高於支薪金額，法官認為王淑慧長期擔任民代、監督市政，在社會上具有相當知名度，卻謀求一己私利，知法犯法，傷害人民對民代的信賴，偵辦期間更有串證行為，加上審理時翻供否認，還怪罪檢調與司法改革，根本浪費司法資源，毫無真心悔過。

法官據此依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，判王淑慧9年徒刑、褫奪公權5年。王世媛、謝明旻、林永瀨與王淑慧的助理魏可舒，各判刑2年、均緩刑5年，並各須支付公庫10萬元與接受法治教育4場次，都褫奪公權1年。林玉娟與游馷絨各判刑6月、均緩刑5年，各須支付公庫5萬元與接受法治教育4場次。全案可上訴。