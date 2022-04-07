細胞防衛過當！新冠病毒引發「免疫風暴」更致命　釀全身發炎反應

▲新冠疫情肆虐全球至今已經2年多，各地科學家仍努力研究最新療法。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

醫學研究指出，需要依靠呼吸器的新冠肺炎重症病患，其主要的全身發炎現象並非來自病毒本身，而是因病毒所引起的「細胞激素風暴」，也就是人類免疫系統為了對抗病毒的「過度防禦」行為，導致健康細胞一併死亡。

先前的研究顯示，新冠肺炎患者的嚴重發炎現象，並非由新冠病毒引發，而是身體免疫系統的過度反應。當人體的免疫系統出現「防禦過當」行為時，就會發生一種稱為「細胞激素風暴」（cytokine storms，又稱為免疫風暴）的危險現象，免疫系統不僅會清除入侵者，同時也會造成人體損壞，嚴重可能導致死亡。

刊登在期刊《自然》（Nature）的最新研究指出，SARS-CoV-2病毒非常容易引發免疫風暴，能夠感染專門對抗病毒的巨噬細胞、單核細胞等免疫細胞。巨噬細胞和單核細胞是白血球，負責包圍並吸收病原體，但SARS-CoV-2病毒卻能逃脫這些細胞體內專門處理病毒的胞內體（Endosome），並開始複製自己，引發破壞性的發炎反應。

▲目前尚無治療「免疫風暴」的具體方法，都是透過支持性療法。（圖／路透）



當白血球發生這種情況時，就會發出更高等的求救警告，這時就會引起發炎體（inflammasome）反應，將被感染的細胞全部「燒毀」，這又稱之為細胞焦亡（Pyroptosis）。波士頓兒童醫院免疫學專家利伯曼（Judith Lieberman）表示，「當細胞死於焦亡時，它會釋放各種引起發燒反應的發炎蛋白，並召喚更多免疫細胞到該部位。」

由於細胞求救訊號過多，就會發生免疫系統防衛過度的狀況，利伯曼說，「它會引發一連串難以停止的危險訊號，一旦開始我們就沒有任何治療方法，就像一團小火，它會擴散並爆炸，沒有任何滅火器可將其撲滅。」

目前尚無治療「免疫風暴」的具體方法，都是透過支持性療法，例如透過呼吸器、插管或葉克膜等方法，或是採用抗激素的抗體等，讓受損的肺部休息，等待患者的身體自行康復。