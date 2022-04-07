校園連環爆！北科大1學生確診「8師生14日前不得到校」

▲北科大傳出一名學生確診。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土校園確診案例連環爆，有網友昨天（6日）在網路論壇《Dcard》PO文，指接獲教務處通知，課程中有學生確診，提醒學生從昨天起到13日必須居家自主健康管理，不要到校，北科大接獲《ETtoday新聞雲》詢問後證實，的確有一名學生確診，與確診生同班學生改採同步或非同步遠距上課，共有8名師生在家自主健康管理。

校園疫情同樣連環爆，昨天包括德明科技大學、中國科技大學、景文科技大學、台灣師範大學、醒吾科大、國北護等學校也傳出有學生確診，校方也陸續公告改採遠距。

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另昨天也有網友在網路論壇《Dcard》北科大板PO文，指接獲教務處通知，課程中有學生確診，提醒學生從昨天起到13日必須居家自主健康管理，不要到校。

北科大今天（7日）表示，在前天（5日）接獲通知，指有一位學生確診，由於該生父母在3/31確診，已經開始居家隔離，當日為居隔第5日，加上該生最後一次進入北科大校園為3/30，昨天為全校學生補假日，學校第一時間已通知當日共同修課的同學及老師共8人，立即進行自主健康管理，從昨天起到4月13日期間不得進入校園，改為遠距上課。

北科大表示，校方也針對此該生的校內足跡，在昨天上午完成上課教室、實驗室及活動場域的清消，確保校園環境健康安全。