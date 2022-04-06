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IKEA兒童遊戲區有確診足跡　業者宣布關閉一週

▲▼IKEA敦北店即將告別熄燈，內湖店緊接著開幕。開幕前IKEA特別舉辦媒體搶先預覽會，為正式開幕暖身。（圖／記者湯興漢攝）

▲IKEA內湖店出現確診者足跡。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今6日中央公佈本土281例新增確診，創今年新高，同時地方縣市也公布相關疫調，其中北市公布的確診者，曾至IKEA內湖店斯莫蘭魔法森林與店內餐廳用餐，因「斯莫蘭魔法森林」為IKEA的兒童專屬遊戲區，業者也表示將暫停該區服務一週，之後視情況開放，另星巴克六家門市、85度C永和頂溪門市、路易莎八德興豐門市也有確診者到訪。

根據北市、新北市政府發布的最新疫調，位於內湖的IKEA、HOLA特力和樂均有確診者到訪，4／3上午11：42到下午2：30期間，曾前往IKEA內湖店的兒童遊戲區「斯莫蘭魔法森林」，再去店內的瑞典餐廳用餐，前後待的時間約莫3個鐘頭；4／2中午12：28至12：32在HOLA內湖店待了4分鐘。

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IKEA表示，目前固定維持一週2次大清消，內湖店在4／3確診者到訪當天，以及4／5、4／7、4／10均進行全館消毒作業，之後也會在每週四與每週日固定消毒，故現在正常營運中，內湖店「斯莫蘭魔法森林」目前先關閉一週至4／11，之後視疫情狀況再決定是否開放。HOLA則回覆，4／5已進行消毒作業，另外有安排當班收銀同仁快篩，目前正常提供服務。

而新北市今新增115例本土個案，衛生局下午也公布確診者公共場所足跡，4／2下午2：30至下午4：30期間在85度C永和頂溪店，業者回覆，接獲衛生局通知後，昨門市已進行全面清消，另該時段上班同仁全體接受PCR檢測，目前正常營業。

新竹則公布有確診者在3／31晚上9：15至晚上9：50期間於星巴克六家門市買咖啡，據悉該門市也將進行消毒作業；桃園也公布3／29下午4：00至4：10於路易莎八德興豐門市買咖啡，路易莎咖啡表示，4／5接獲桃園市衛生局通知後，已依照主管單位指示進行清消及安排人員快篩，當日門市夥伴未被匡列，並未暫停營業。

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