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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

魯明哲不選桃園市長　肯定羅智強參選聲明「很正向」

▲羅智強發表參選桃園市長聲明，立委魯明哲表示：很正向

▲國民黨民調第一的魯明哲表態不會參選桃園市長，強調黨要團結。（圖／擷取自臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選舉，國民黨於民調數據中，被市民認為最具贏面的首要人選立委魯明哲，6日針對台北市議員羅智強發表參選桃園市長的四點聲明、記者會中提出的三個願景表示，羅的聲明和願景都是正向的，並沒有傷害到黨，也都是希望透過協調、初選機制，決定最具勝選的提名人選；只要是黨提名人選，他全力輔選。

魯明哲強調，台北市議員羅智強今天率先宣布角逐2022桃園市長，各界關切他的民調支持度高，是否參選？他再次重申不會參選市長，因為自己不想立委做一半挑戰其他職位，其次是家人真的非常反對，地方也已有好幾位人選有意願參選。但就算黨中央要綜合考量資源、組織等來決定人選，也應該從民調前3名去考量提名人選，才有合理性。

魯明哲說，目前國民黨有意參選者都沒穩定勝選的把握，所以一定要團結，但他並沒有參選意願！針對羅智強擬參選桃園市長後，上(3)月間即在桃園展開傾聽基層的行腳行動，而很多地方民代也都接到他有意願來參選桃園市長這個訊息，但如果羅爭取黨提名參選市長，接下來他的功課，是怎麼爭取在基層努力這麼的久民代，以及民眾的認同，這個部份還有蠻大的努力空間。

魯明哲也認為，現在的選舉，不可否認由過去的馬路世代，已變成現今的網路世代，但網路有他的網路聲量，馬路也有他的基層力量，兩者如合融合，這是未來的觀察，而黨中央已啟動了初選、協調、徵選的小組，大家應該更多包容的心態，期國民黨桃園市長初選的機制，是帶來正面的競爭，而不是負面的對仗，增進黨的團結。

國民黨針對桃園市長提名人選，不久前進行參選人的民調作業，當時參選人民調名單中並未納入被喻是空降的羅智強，而魯明哲則是所有在地人選中，獲得民調最高的。

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