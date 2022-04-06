羅智強宣布參選市長　綠營市議員參選人魏筠批：把桃園人當塑膠

▲魏筠批：羅智強參選市長，是把桃園人當塑膠。（圖／擷取自魏筠臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨中壢區市議員參選人魏筠，對於台北市議員羅智強宣布參選桃園，6日痛批羅智強以天龍人議員挾網路人氣，不斷進逼國民黨中央讓他選桃園市長，一開始行走桃園，寫錯字卻在桃園市政府慶生又罰寫、被勸退卻找議員同學徐巧芯開記者會批黨主席，卻未見桃園在地的國民黨市議員出來幫羅說話？

魏筠直指，任期快結束的羅智強，頻頻展開參選桃園市長的動作，是強求政治生命的延續，在雙北沒有辦法更上層樓選立委了嗎？把桃園當軟柿子！桃園有226萬多人口，外來人口非常的多，空降固然可以，但是必須是要合宜的人才。

桃園未來有許多的都市計畫與建設需要中央到地方的配合，一個強而有力善於溝通的人才，了解地方需求，需要謙虛、廣納百川的人才，才是適宜的。對於在黨內就只能用情緒勒索的小強，會作秀會演戲的小強，是桃園市長合宜的最佳人選嗎？他會溝通嗎？還是最會演會哭的小孩有糖吃。

國民黨潛在候選人包括：萬美玲、呂玉玲、魯明哲都是在地紮根超過20年以上的前輩，羅智強參選桃園市長，有尊重在地議員嗎？有尊重議長及朝野多位民代這幾年市政成果嗎？還是說小強還是想要繼續消費桃園蹭桃園，以為民氣可用，吃碗內看碗外，把桃園人當塑膠，謀取更高的職位？！