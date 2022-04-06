台灣鳳梨外銷日本　黃偉哲保證在國際市場也不怕貨比貨

▲為延續海外銷售熱潮，特舉辦「台灣鳳梨風潮再現」外銷日本記者會，藉由鳳梨輸日封櫃儀式，一併感謝日本消費者對於台灣鳳梨的熱烈支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台灣鳳梨2021年遭中國公告禁止輸入，但在農民團體、外銷業者及政府相關單位的共同努力下，2021年台灣鳳梨外銷成果仍相當顯著，為延續海外銷售熱潮，特於6日舉辦「台灣鳳梨風潮再現」外銷日本記者會，藉由鳳梨輸日封櫃儀式，一併感謝日本消費者對於台灣鳳梨的熱烈支持。

農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲同時出席見證，替台灣鳳梨的外銷成績感到開心。立法委員賴惠員，市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智也到場祝賀。



市長黃偉哲表示，去年中國在猝不及防的情況下，突然間停止進口台灣的鳳梨，但是台灣需要的是更多的國際市場，因此很感謝農委會跟農糧署全力的協助外銷，去年安然度過，今年有更充分的準備，更不用擔心。對於今年鳳梨的外銷他是樂觀的，因為今年的鳳梨產量雖然比去年少一些，但是品質比去年好，不管是外銷內銷，產量少、品質提高，銷售價格會更好。



因應中國大陸2021年3月起暫停我國鳳梨輸入，農委會積極由內銷、外銷及加工等三個面向實施各項因應措施，確保農民收益不受影響；去年我國鳳梨外銷數量達2.8萬公噸，扣除出口中國大陸數量後，較前年大幅增加533％，其中外銷日本將近1.8萬公噸，成長高達726％，是過去20年外銷日本的總和。





今年農委會也積極輔導外銷業者持續開拓及穩定發展海外市場，外銷目標量設定為3萬公噸。2022年截至3月31日止已達9805公噸，較去年同期增加12.2％，顯示我國鳳梨外銷已成功轉移市場，不再仰賴中國大陸。



農業局表示，台南市的鳳梨種植面積約佔全台第二，每年4-5月為台南鳳梨的盛產期，今年南市府特別邀請不同領域的企業單位共同合作，例如全聯福利中心、福和生鮮、大苑子茶飲、飯店業者等，一同投入支持台南鳳梨行列。





6日於金子宏公司辦理鳳梨日本外銷活動，總計1365箱，共13.65公噸的鳳梨準備外銷日本；而4月1日在楠西集貨包裝場也有16.8公噸鳳梨出口日本。由於外銷日本藥檢非常嚴格，必須檢附生產履歷且確定沒有病蟲害才能裝櫃啟運，代表台灣鳳梨的風味、品質、衛生安全讓日本消費者有信心，希望今年味美質優的台灣鳳梨，能持續獲得日本市場的青睞。