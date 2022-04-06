　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣鳳梨外銷日本　黃偉哲保證在國際市場也不怕貨比貨

▲為延續海外銷售熱潮，特舉辦「台灣鳳梨風潮再現」外銷日本記者會，藉由鳳梨輸日封櫃儀式，一併感謝日本消費者對於台灣鳳梨的熱烈支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為延續海外銷售熱潮，特舉辦「台灣鳳梨風潮再現」外銷日本記者會，藉由鳳梨輸日封櫃儀式，一併感謝日本消費者對於台灣鳳梨的熱烈支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台灣鳳梨2021年遭中國公告禁止輸入，但在農民團體、外銷業者及政府相關單位的共同努力下，2021年台灣鳳梨外銷成果仍相當顯著，為延續海外銷售熱潮，特於6日舉辦「台灣鳳梨風潮再現」外銷日本記者會，藉由鳳梨輸日封櫃儀式，一併感謝日本消費者對於台灣鳳梨的熱烈支持。

農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲同時出席見證，替台灣鳳梨的外銷成績感到開心。立法委員賴惠員，市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智也到場祝賀。

▲為延續海外銷售熱潮，特舉辦「台灣鳳梨風潮再現」外銷日本記者會，藉由鳳梨輸日封櫃儀式，一併感謝日本消費者對於台灣鳳梨的熱烈支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）
市長黃偉哲表示，去年中國在猝不及防的情況下，突然間停止進口台灣的鳳梨，但是台灣需要的是更多的國際市場，因此很感謝農委會跟農糧署全力的協助外銷，去年安然度過，今年有更充分的準備，更不用擔心。對於今年鳳梨的外銷他是樂觀的，因為今年的鳳梨產量雖然比去年少一些，但是品質比去年好，不管是外銷內銷，產量少、品質提高，銷售價格會更好。

因應中國大陸2021年3月起暫停我國鳳梨輸入，農委會積極由內銷、外銷及加工等三個面向實施各項因應措施，確保農民收益不受影響；去年我國鳳梨外銷數量達2.8萬公噸，扣除出口中國大陸數量後，較前年大幅增加533％，其中外銷日本將近1.8萬公噸，成長高達726％，是過去20年外銷日本的總和。

▲為延續海外銷售熱潮，特舉辦「台灣鳳梨風潮再現」外銷日本記者會，藉由鳳梨輸日封櫃儀式，一併感謝日本消費者對於台灣鳳梨的熱烈支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年農委會也積極輔導外銷業者持續開拓及穩定發展海外市場，外銷目標量設定為3萬公噸。2022年截至3月31日止已達9805公噸，較去年同期增加12.2％，顯示我國鳳梨外銷已成功轉移市場，不再仰賴中國大陸。

農業局表示，台南市的鳳梨種植面積約佔全台第二，每年4-5月為台南鳳梨的盛產期，今年南市府特別邀請不同領域的企業單位共同合作，例如全聯福利中心、福和生鮮、大苑子茶飲、飯店業者等，一同投入支持台南鳳梨行列。

▲為延續海外銷售熱潮，特舉辦「台灣鳳梨風潮再現」外銷日本記者會，藉由鳳梨輸日封櫃儀式，一併感謝日本消費者對於台灣鳳梨的熱烈支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

6日於金子宏公司辦理鳳梨日本外銷活動，總計1365箱，共13.65公噸的鳳梨準備外銷日本；而4月1日在楠西集貨包裝場也有16.8公噸鳳梨出口日本。由於外銷日本藥檢非常嚴格，必須檢附生產履歷且確定沒有病蟲害才能裝櫃啟運，代表台灣鳳梨的風味、品質、衛生安全讓日本消費者有信心，希望今年味美質優的台灣鳳梨，能持續獲得日本市場的青睞。

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
小S崩潰逼問張惠妹：我不懂，你為何要躲我？
快訊／北市曝9確診足跡！信義威秀、新光三越、Sing Go、
呼籲家戶用電要節電！王美花：現在電費太便宜了
身分證拿出來！「中2碼」鍋免費吃到飽　肉片無限續點
車手視角震撼片曝！打龜號飆8.72打趴杰爺　8萬人同場歡呼
女星赴陸當帶貨網紅　口罩「單個賣1250」網收到氣炸：像內褲
疫情大爆發！「本土校園單日暴增79例」創新高紀錄
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

搶商機！五倍券使用即將到期　大江母親節前加碼來店禮

高血糖老翁獨自返鄉祭祖　不堪炎熱天氣中暑警消及時送醫

林女欠罰款、稅金等23萬餘元　新車被強制「禁動」後繳清

南投縣政府引介資源輔導　中年街友清明返鄉告慰往生父母

台南市工業及服務業普查6月展開　黃偉哲表揚普查成績優異單位

羅智強宣布參選市長　綠營市議員參選人魏筠批：把桃園人當塑膠

台灣鳳梨外銷日本　黃偉哲保證在國際市場也不怕貨比貨

農地工廠納管　市議員謝美英質疑：經濟發展倒退嚕

六都唯一！桃園人口數正成長　平均年齡約40.51歲最年輕

「綠色生活悠遊節」加碼活動　4／10騎桃園南崁溪送好康

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

韓國人在苗栗路不熟＋丟手機　深夜回餐廳老闆竟未關門等她

搶商機！五倍券使用即將到期　大江母親節前加碼來店禮

高血糖老翁獨自返鄉祭祖　不堪炎熱天氣中暑警消及時送醫

林女欠罰款、稅金等23萬餘元　新車被強制「禁動」後繳清

南投縣政府引介資源輔導　中年街友清明返鄉告慰往生父母

台南市工業及服務業普查6月展開　黃偉哲表揚普查成績優異單位

羅智強宣布參選市長　綠營市議員參選人魏筠批：把桃園人當塑膠

台灣鳳梨外銷日本　黃偉哲保證在國際市場也不怕貨比貨

農地工廠納管　市議員謝美英質疑：經濟發展倒退嚕

六都唯一！桃園人口數正成長　平均年齡約40.51歲最年輕

「綠色生活悠遊節」加碼活動　4／10騎桃園南崁溪送好康

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

快訊／日本將對106國「解除邊境管制措施」

羅智強續選遭黨內嗆「很弱」！顏寬恒：國民黨這艘大船將沉入大海

名嘴購物贈品被漏去討回　收銀員反說「要注意」網：怎變客人的錯

布查亂葬崗遺體恐達「300具」　俄軍繼續攻擊平民

龍劭華遺作上檔倒數　柯叔元仰望天空「龍哥在看吧」女兒台下險淚崩

快訊／北市曝9確診足跡！信義威秀、新光三越、Sing Go、酒店入列

先探／冷門變火熱　誰是下一個特化股王

「花田餐桌」VIP座賞山、海芋唯美風光！花藝DIY打開五感小旅行

小S揭夜店內幕　崩潰逼問張惠妹：我不懂，你為何要躲我？

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

地方熱門新聞

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

新北家族墓遭人闖入　骨灰罈全砸爛

羅智強發表參選桃園市長四點聲明

廖老大4/6上午10點開戰杰尼龜

確診女老師頭份吃飯　衛生局匡列20人

女童走失大哭　警安撫「看貓咪」帶回派出所

東亞唯一！ 台中「空品感測器物聯網」獲世界智慧50大奬

開放學校操場給香客休息　彰縣府：滾動式修正

班班有冷氣今夏啟用電費政府負擔

台南安全帽怪盜偷不停

人妻護理師與人夫上摩鐵被「抓猴」判賠20萬元

欠罰款、稅金新車被「禁動」後繳清

飛車搶奪女子7塊蔥肉餅聲押獲准

嘉義文化夜市擠爆！一張照看不到盡頭

更多熱門

相關新聞

昆山封城延至8日！　台商大本營近百家公告停工

昆山封城延至8日！　台商大本營近百家公告停工

江蘇疫情嚴峻，蘇州昆山日昨才宣布4月2~6日停工，但疫情未見好轉，昆山政府表示，封控措施將續延至周五（8）日，企業全面實施封閉管理，人員非必要皆不得離開昆山。當地為台商大本營，截至今（6）日下午6點，已有近百家台商宣布延長停工。

廖老大8.72秒打龜成功　鳳梨點出「3不利條件」：不簡單

廖老大8.72秒打龜成功　鳳梨點出「3不利條件」：不簡單

溪美社區華瑞生態公園啟用

溪美社區華瑞生態公園啟用

超市驚見血淋淋鯊魚頭！23萬網友嚇傻

超市驚見血淋淋鯊魚頭！23萬網友嚇傻

2022年全中運台南市代表隊出征

2022年全中運台南市代表隊出征

關鍵字：

台灣鳳梨外銷日本黃偉哲保證貨比貨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂增281例「續創今年新高」　境外增78例

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

快訊／打龜號零四測試出爐！　飆8.72秒打龜成功

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

杰尼龜偷看廖老大直播！不認輸還嗆：上傳成績就刪掉

不斷更新／全台13縣市120校今停課防疫

安孝燮爆死會了！年糕湯傳情照瘋傳　穩交5年女友疑是《柔美》賽理

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

雙颱最快明後天生成　1個是「恐怖梅姬」

快訊／新北+115最新足跡　全聯、寶雅、家樂福、健身房、電影院入列

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

本土+281！全台「13條重要群聚」曝光　這條最可怕

更多

最夯影音

更多
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面