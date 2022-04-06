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南警清明連假強力取締酒駕　取締134件103件公共危險送辦

▲台南市警局清明連假全市同步取締酒駕專案，5天共取締酒駕134件，其中涉公共危險罪103件，拒測6件，同車乘客受罰6件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局清明連假全市同步取締酒駕專案，5天共取締酒駕134件，其中涉公共危險罪103件，拒測6件，同車乘客受罰6件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局清明連假全市同步取締酒後駕車專案，除全日取締酒駕外，各分局依轄區易肇事及易酒駕時段、地點規劃路檢勤務，這次清明連假專案5天共取締酒後駕車134件，其中涉公共危險罪103件，拒測6件，同車乘客受罰6件，顯見仍有許多民眾存有僥倖心態，以身試法。

加重處罰酒（毒）駕新法於2022年3月31日上路，如有酒（毒）駕行為，一律吊扣汽機車牌照2年，若因而肇事致人重傷或死亡則沒入車輛；如為10年內累犯並公布姓名、照片及違法事實；另因乘客有防止駕駛酒駕義務，這次修法也加重乘客處罰金額為新台幣6千元以上至1萬5千元以下；若民眾投機取巧租車或駕駛共享車輛規避酒駕，也會依駕駛人遭罰條款所處罰鍰再加罰二分之一。警方呼籲，在酒駕重罰下，駕駛朋友勿酒後駕車，可搭乘計程車或善用代客叫車、代駕服務服務，避免觸法。

▲台南市警局清明連假全市同步取締酒駕專案，5天共取締酒駕134件，其中涉公共危險罪103件，拒測6件，同車乘客受罰6件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南市警交通警察大隊代理大隊長陳宇桓呼籲，千萬不要心存僥倖，酒後應搭乘大眾交通運輸工具、計程車、指定代駕或請親友接送，絕對不可以駕駛交通工具，讓安全成為回家唯一的路。

台南市警局長方仰寧表示，生命無價，酒後勿駕，才能永保安康，南警也會貫徹「酒駕零容忍」的決心，避免酒駕傷人憾事發生。

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