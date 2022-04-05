開車撞死逆闖單車男！行車紀錄器還他清白　獲判無罪免賠500萬

▲呂男騎腳踏車被開車撞死，但因「一原因」求償無門。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

呂姓男子騎著腳踏車上路，被蘇姓男子所駕駛的自小客車撞上，造成他有多處腦出血、頸椎骨折、四肢偏癱攣縮等重大傷害，陷入昏迷長期臥床，更在法院審理期間身亡，檢察官依照過失傷害罪對蘇男究責，家屬也求償5百萬元，但法院檢視呂男原來是因為「酒駕」騎腳踏車，換算吐氣酒精濃度高達1.56毫升，所以恍惚中才逆向騎至對向車道，法院於是判蘇男無罪，民事部分也免賠。

家住高雄的呂姓男子在2019年12月28日晚間，飲酒後騎腳踏車上路，但他貿然逆向騎到對向快車道，駕駛自小客車迎面而來的蘇姓男子反應不及、直接將呂男撞飛，造成他創傷性硬腦膜上、下及蜘蛛網膜下出血、左側硬腦膜下血腫、水腦、右側顴骨骨折、臉部撕裂傷及疑似第二頸椎椎體骨折，四肢偏癱攣縮等重度傷害，需臥床仰賴氧氣照護。

蘇男被依過失傷害罪起訴後，他提出呂男突然逆向出現在視野中，他在沒有超速情況下也煞車不及，且當天晚上下雨、視線不清，呂男送醫後抽血酒測，血液中酒精濃度竟高達313毫克／公升，換算吐氣所含酒精濃度1.56 毫克／公升，嚴重超出標準值。

橋頭地方法院一審指出，反應到煞停的時間大約是3.3秒，但檢視行車紀錄器，呂男突然跨越槽化線、闖進逆向車道，下秒就被撞上，反應時間甚至不到2秒，根本難以避免碰撞，且因為呂男喝酒後騎上馬路，嚴重超標的酒精影響了判斷與視線，逆向騎車進而發生對撞，難認蘇男有違反任何注意義務，因此判蘇男無罪，民事部分也不需賠償。

上訴期間，呂男因傷重不治身亡，家屬仍求償500萬，但高分院認為前審的認事用法與考量已無不妥，於是維持原判，並不得上訴。

