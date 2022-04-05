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下午收假快避開國道11路段！　國5宜蘭到頭城時速不到20公里

▲▼國5北向宜蘭到頭城紫爆，時速不到20公里。（圖／翻攝高速公路1968即時路況）

▼國5北向宜蘭到頭城紫爆，時速不到20公里。（圖／翻攝高速公路1968即時路況）

記者許展溢／台北報導

今（5日）是清明連假收假日，截至上午11時，國道全線交通量為32.0百萬車公里，預估今日交通量為112百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。高公局預估，下午有11個路段最好要避開，其中國5北向宜蘭到頭城目前紫爆，時速不到20公里，可能一路塞到晚上。

高公局說明，上午國道壅塞路段除國5北向宜蘭至頭城路段於9時起出現車多壅塞外，其餘路段行車大致正常。預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

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▲▼4月5日收假國道路況。（圖／高公局提供）

▲▼4月5日國道路北部、中部路況預報。（圖／高公局提供，下同）

▲▼4月5日收假國道路況。（圖／高公局提供）

公路總局統計截至上午12時，省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台2線關渡~淡水、梗枋、外澳及頭城路段、台3線大溪路段、台7線宜蘭路段、台7丙線羅東路段、台9線蘇花路廊、礁溪、羅東、二結及南埔路段、台9丙線花蓮路段等。

公路總局預估，今下半天各地區主要幹道路段將有收假車潮湧現，包含北部地區台61線鳳鼻~香山路段、中部地區的61線竹南及中彰大橋改建路段、台74線快官~成功及大里~霧峰路段、南部地區台1線水底寮路段、台9線南迴公路、台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道及東部地區的台9線蘇花路廊等。另部分觀光風景區亦會有短程旅遊車潮，如台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線大溪~慈湖及台9線礁溪路段等；民眾如欲行經上述路段或前往相關景點，建議預先留意路況，也請注意省道上資訊可變標誌(CMS)發布之路況及停車資訊，避開壅塞的路段及時段。

▲▼4月5日收假國道路況。（圖／高公局提供）

▲4月5日南部國道路況。

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