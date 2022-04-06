「大家都不敢講要共存還清零」　柯文哲喊共存：繼續清零玩不下去！

記者杜冠霖／台北報導

今天全台灣本土確診281例，境外78例，臺北本土45例、境外24例（韓國1例、調查中23例），確診者遍布17縣市，台北市長柯文哲表示，現在的問題不是要共存還是清零，「大家一開始都高來高去，我現在就明白講，答案就是現在要思考如何與病毒共存，如果繼續用清零戰術，隔離人數不得了、玩不下去。」

本土疫情延燒，柯文哲表示，確診者在北市的感染分布也相當均勻，所以在執行清零戰術會更困難。且從4/1開始，本土案例不到一周已經翻倍，按照推測，明天應該比281例高，顯然在台灣確診案例會慢慢上升。

柯文哲分析，從過年到現在，境外移入大概是幾千例，自己也認為台灣不可能永遠鎖國，邊境終究要打開，所以每天上百確診案例進來，清零戰術就不可能成功，不管是送到防疫旅館還是醫院，時間久了還是會破口。

柯文哲表示，特別是在醫院以外的地方，不要期待社區沒有零星的感染，時間久了，星星之火可以燎原，所以到底要清零還是共存，要明白的講。邊境打開以後，與病毒共存一定會發生，所以現在的問題是如何共存，而不是要選清零還是共存。

柯文哲指出，居家隔離的旅館已經不夠用，與病毒共存是一個必要的選項，應該以此為基準調整戰術，現在的問題是如何與病毒共存，「大家一開始都高來高去，現在就明白講，答案就是現在要思考如何與病毒共存，如果繼續用清零戰術，隔離人數不得了、玩不下去。」

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

