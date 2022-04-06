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景文科大1學生確診！全校明起遠距教學至4／11

▲▼景文科大1名學生確診，全校明起遠距教學至4／11。（圖／景文科大提供）

▲景文科大因為有1名學生確診，全校明天起採取遠距教學至4／11。（圖／景文科大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情延燒到各級學校，繼德明財經科技大學、中國科技大學之後，位於新北市新店區的景文科技大學，也傳出一名學生確診，校方今天（6日）在學校網站公告，因為有學生確診，從明天（7日）起到4月11日，全校實施實施遠距教學，4月12日恢復實體上課。

▲▼景文科大1名學生確診，全校明起遠距教學至4／11。（圖／景文科大提供）

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▲景文科大公告，因為有1名學生確診，全校明起遠距教學至4／11。（圖／景文科大提供）

本土疫情持續升溫，昨天（5日）新增216例本土病例再創今年單日新高紀錄，各級學校陸續爆發有師生確診，根據教育部最新資料，受疫情影響，截至昨天晚上10時為止，全台共有13縣市、99所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），各級學校當中，又以國小38校最多，其次為大專校院29校。

由於疫情燒入影校園，今天陸續有大學公告停課，包括位於台北市內湖區的德明財經科技大學，今天在網站公告，因為有1學生確診，而該生最後到校日為3月29日，根據規定該班師生從今天起到後天（8日）暫停到校並改採遠距教學，校方則在假期期間已經完成校園全面清潔消毒。

此外，今天早上中國科技大學也公告因為昨晚接獲通知又有一名學生確診，加上4月1日有一名學生確診，共有兩名學生確診，故從明天起到4月17日為止，全校（含台北與新竹校區）改採遠距教學。

而位於新北新店區的景文科大，校方也在網站公告，指今天上午有一名學生經中央疫情指揮中心列為確診案例，學校立即召開防疫小組會議，從明天到4月11日全校實施遠距教學，4月12日恢復實體上課，今天全校進行全面性校園大清消，全校師生進入校園持續進行實名制，量測體溫，並一律全面佩戴口罩。
 

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