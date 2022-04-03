彰化路邊停車遭趕！他看「冷氣裝門前」傻眼　店家嗆：我就用鑽的

▲一名網友在路邊停車，卻遭店家以奇葩理由驅趕。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事，下同）

網搜小組／閔文昱報導

日前有民眾將違規停在彰化市金馬路寶雅大賣場外PO網，引發各界關注。彰化近日又發生停車糾紛，一名網友將貨車停在一處沒畫紅線的路邊，不料卻遭一旁的店家阻止，對方聲稱「大門被擋住」，不過網友也PO出照片，只見大門上還安裝了一台冷氣室外機，看似根本無法進出，然而店家卻繼續辯稱「我都用鑽的」。奇葩說法馬上引發不少網友關注。

一名網友在臉書社團「彰化人大小事」發文表示，他日前因為做工程，所以在附近一處沒畫紅線的馬路停車，並打算停上一整天，沒想到一旁的店家見狀後，竟出來制止，讓他相當困惑，質疑「這是路邊大家都應該可以停吧！你也沒權利（力）可以這樣吧！」但店家卻回，停車位置雖沒擋住大門，但已擋住一旁小門，影響他們進出。

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原PO貼出照片，只見小門上還架著冷氣機分離式主機，看似平常根本不會有人從這扇門通行，原PO也直言「你冷氣室外機就把你自己的門擋住了，你跟我講進出？你是要用鑽的喔？」結果對方竟回「我就用鑽的！」甚至還揚言報警，令他相當傻眼。

原PO補充，原先店家是表示那個位置他們要停，但被告知是公共空間後才又改口，聲稱自己擋到出入口。文章曝光後，馬上也吸引不少網友關注，紛紛留言「沒畫紅線就大膽停」、「這明顯是路霸」、「應該是老闆自己要停」、「就停啊，那個位置又不是他家的」、「沒畫紅線沒毛病」、「停就對了」。

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