疫情99%無症狀、輕症　蘇貞昌指示：斟酌醫療量能調整防疫規定

▲蘇貞昌召開會議聽取疫情最新狀況。（圖／政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌6日召開擴大防疫會議，針對近來疫情發展與國內醫療量能整備做討論。指揮中心報告時指出，此波疫情99%均為無症狀或輕症，將持續採取輕重症分流，蘇貞昌聽取報告後指示，斟酌醫療量能下逐步調整各種防疫規定，讓真正需要收治的民眾得到醫療照護，同時請指揮中心應持續提供民眾疫苗施打的誘因，提高第三劑的接種率。

指揮中心表示，上週境外移入與確診數上升，除了邊境仍需要維持嚴管，也要密切觀察清明連假後的疫情發展。由於本波疫情99%均為無症狀或輕症，現行持續採取輕重症分流，讓重症與高齡確診者於醫院中診治、無症狀與輕症確診者於集中檢疫所和加強版防疫旅館隔離照護，讓醫療與收治量能維持餘裕。

指揮中心也表示，目前疫苗接種人口涵蓋率，第一劑為83.49%、第二劑為78.47%，若以符合追加劑接種資格者計算，追加劑接種率為75%，接種率雖不低，仍有努力空間。

指揮中心另表示，國內不僅收治量能足夠，目前的治療藥物與醫療物資也非常充足，但因應本波疫情多為無症狀或輕症，也規劃將調整居家檢疫的條件，讓集檢所和防疫旅館的資源做更有效利用。

行政院發言人羅秉成轉述，院長蘇貞昌聽取報告後表示，基於兼顧經濟與防疫，台灣採取穩健開放的防疫模式，讓民眾得以在不受嚴格管制下過正常生活，同時也在斟酌醫療量能下逐步調整各種防疫規定，讓真正需要收治的民眾得到醫療照護。

蘇貞昌表示，本波疫情雖為輕症與無症狀，但隨確診數與匡列隔離數的增加，也請指揮中心做好規劃，善用現代資訊工具，提供居家隔離民眾醫療諮詢。而疫苗接種是最重要的防線，指揮中心應持續提供民眾疫苗施打的便利性和接種誘因，提高第三劑的接種率。