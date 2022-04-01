　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

累癱！美福倉儲火警歷時逾3週總算落幕 消防人員撤退

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區美福倉儲大火，消防局歷經3週出動上千人次不眠不休打火、灌救、復燃與警戒，終於昨晚7時許全員撤離，消防局指出，目前現場已無冒煙與復燃跡象，但仍指派第三大隊蘆竹分隊定時巡邏查看，以確保現場清運人員安全；居民對撤出打火兄弟都直呼「辛苦了！」

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火案，打火兄弟出動上千人次昨晚終於功成撤退了。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火案，打火兄弟出動上千人次昨晚終於功成撤退了。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

美福倉儲從3月10日竄出大火，桃園市消防局出動上千人次到場灌救，現場一度控制撲滅，但3月18日現場又復燃，消防局固定派員現場警戒守護，避免再度復燃，經過逾3週灌救後終於31日確認現場沒有再冒煙與復燃跡象，消防局人員於晚間7時許全員撤離。

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火案，打火兄弟準備撤離。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火案，打火兄弟準備撤離。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

消防局指出，美福倉儲警戒勤務已於31日晚間7時許，人員已撤離現場。每日會編排消防車前往美福查詢查看；美福倉儲業者準備清理6樓樓層，消防局將視情況至現場警戒，以確保工作人員安全。

消防局表示，火警發生時倉儲正處於滿倉狀態，現場堆積上萬噸肉類、海鮮類等食材經連日高溫悶燒與豔陽高溫下，現場產生腐臭，並製造空氣汙染，附近居民飽受惡臭空氣外，第一線消防人員與清運人員只能忍著惡臭堅守崗位。

桃園市環保局針對美福倉儲大火產生大量粒狀污染物與惡臭異味，嚴重影響周邊空氣品質與居民生活品質，已依違反空污法第32條規定開罰，並限期需於4月12日前需完成清除廢棄物，逾期若未完成清運將依違法廢清法規定處罰。

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火案，打火兄弟準備撤離。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火案，打火兄弟歷經3週灌救終於昨晚撤離。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

環保局強調，美福倉儲公火警爆發期間，環保局每日派員前往廠方量測現場總揮發性有機物濃度，出動移動式監測車至該現場下風處進行監測，經監測結果，大環境空氣品質空氣品質介於「良好」至「普通」等級間。但該公司因管理不善導致火警發生，過程中產生大量粒狀污染物與異味，已嚴重影響周邊空氣與居民生活品質，環保局判定屬情節重大違規，依違反空污法規定，處最高罰鍰500萬元。

另據指出，協助廠方清運的達清環保公司透露，廠方允諾20天內清理完廢棄物，業者會全力配合，因結構技師入場實勘後認定6樓樓地板受連日高溫悶燒，其結構已受破壞、重機具無法入內，待4樓廢棄物處理完畢，後續將進行6樓結構補強，以利重機具入內完成清理。

市府新聞處長詹賀舜說，市長鄭文燦在市政會議決定以蘆竹區公所做窗口，由環保局計算空污與臭味影響範圍，美福倉儲必須補償附近鄰里。經市府強力主張要求，美福倉儲已同意，但數額部分則仍需計算與協商；此外，針對美福倉儲提出廢棄物清運計畫，市府環保局已協助安排數個焚化爐與掩埋場提供進場，以利美福倉儲盡速完成廢棄物清運作業。

【更多新聞】

►上億海洛因磚藏佛像闖關！他反悔自首曝神秘內幕　法官聽到了

舞蹈老師確診　桃園高中舞蹈班停課10天...學校周圍大清消

帶女友辦貸款+開戶　「24歲最高檢署檢察官」太嫩當場被識破

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
全球疫情恐「打掉重練」！　WHO預測：動物現新變種再傳人
LIVE／疫情炸開！台中婚宴確診+21　新北桃超過10
桃園今增至少10例　網購工作坊爆職場群聚感染
準新郎摸上大嫂床：想X妳！　她驚醒崩潰
羅一鈞請假遭PTT嗆「裝模作樣」！　教授吐高中回憶：值得尊敬
快訊／多地爆疫情！　桃園今本土至少新增10例
快訊／基隆警再增4人確診！　二採陰轉陽
快訊／台中婚宴已21人確診！　匡列184人還有2失聯
新北再爆三峽某國小師確診！　200多名學生今停課
快訊／基隆第5校淪陷！國小桌球教練確診　緊急停課
快訊／新北疫情擴大　今再爆雙位數確診！
消防員累癱！　美福大火3周終於滅了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2男路邊聊天「被瞄一眼」超不爽　板手+辣椒水狂敲他行兇畫面曝

「女嬰爆哭」報導惹議　韓國瑜告媒體違反《選罷法》結果出爐

車站借錢哥「長髮變裝」騙車資　2天連詐5人...落網1周被起訴

驚悚畫面曝！貨車下坡衝民宅　狗籠金爐全撞爛...像是戰爭畫面

南消六大隊救護人員與死神拔河　成功搶救異物梗塞婦人

邀女住戶按摩「從頭摸到胸」　保全揭2字自救還是輸了

警察上門...製毒頭子學電影「空降垂吊」　結還沒打好就被抓了

快訊／基隆警疫情擴大！新增4人確診　二採陰轉陽確診

台中婚宴傳播鍊匡列184人　篩檢結果出爐...21陽性2失聯

春酒喝醉慘遭男同事性侵　「命根子」留對方口水成鐵證

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

2男路邊聊天「被瞄一眼」超不爽　板手+辣椒水狂敲他行兇畫面曝

「女嬰爆哭」報導惹議　韓國瑜告媒體違反《選罷法》結果出爐

車站借錢哥「長髮變裝」騙車資　2天連詐5人...落網1周被起訴

驚悚畫面曝！貨車下坡衝民宅　狗籠金爐全撞爛...像是戰爭畫面

南消六大隊救護人員與死神拔河　成功搶救異物梗塞婦人

邀女住戶按摩「從頭摸到胸」　保全揭2字自救還是輸了

警察上門...製毒頭子學電影「空降垂吊」　結還沒打好就被抓了

快訊／基隆警疫情擴大！新增4人確診　二採陰轉陽確診

台中婚宴傳播鍊匡列184人　篩檢結果出爐...21陽性2失聯

春酒喝醉慘遭男同事性侵　「命根子」留對方口水成鐵證

真明星YT首集節目上線　黃恩賜尬聊高國慶

曹耀鈞／俄烏戰爭制裁的另一種思考　推演兩大陣營經貿對決

羅一鈞「深夜請假洗衣服」！神人驚見1點：根本台灣瀕危保育動物

486宣布「送羅一鈞洗衣機」加碼2高級電器　網提點勸：介紹老婆較實在

警察上門發現「屍體放廚房4年」變白骨嚇壞　男淡定：那是我兒子

陸10多家房企在港停牌！未按時公布2021年全年財報

中華男足FIFA小升至157位、亞洲第32　今年國際賽寄望9月亞運

2男路邊聊天「被瞄一眼」超不爽　板手+辣椒水狂敲他行兇畫面曝

國內線機票4／30起上漲！平均漲幅4.6％　飛金門「最多貴146元」

不怕升息　教育部補貼在學生學貸利息「近40萬學生受惠」

社會熱門新聞

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

單親媽勒斃6歲兒7歲女　自稱「99分媽媽」無期定讞

野馬男闖紅燈撞死21歲女　一審判4年8月

即／「顏清標」恐嚇建商一億　藏鏡人落網

即／高雄女墜樓當場死亡　過往人車目擊嚇壞

阿兵哥趁醉摸上床　欲性侵大嫂

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

全台「唯2」特斯拉警車在高雄

快訊／館長「被踼出」成吉思汗三重館　最新聲明出爐

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出三重館

台中婚宴傳播鍊匡列184人　21人陽性2人失聯

即／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐

美福倉儲大火人員撤出　歷經3週終落幕

保全騎車上班碰撞小黃　無呼吸心跳搶命

更多熱門

相關新聞

美官員：俄軍撤出車諾比核電廠

美官員：俄軍撤出車諾比核電廠

美國一名國防部官員30日表示，俄羅斯軍隊已經開始撤出廢棄的車諾比核電廠。消息傳出的1天前，俄羅斯29日在停火談判中承諾，將減少對烏克蘭首都基輔與北部切爾尼戈夫的軍事行動。

違規小廣告環保局拆除告發並用

違規小廣告環保局拆除告發並用

俄民宿老闆「以入侵為恥」收容烏克蘭難民

俄民宿老闆「以入侵為恥」收容烏克蘭難民

美福倉儲火警傳惡臭！　市府重罰500萬

美福倉儲火警傳惡臭！　市府重罰500萬

美福倉儲燒逾2周　桃園市府重罰500萬

美福倉儲燒逾2周　桃園市府重罰500萬

關鍵字：

美福倉儲大火惡臭空汙環保局重罰500萬撤離

讀者迴響

熱門新聞

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降低36%

丟丟妹直播「燙油濺雙手」！　傷勢曝光網：怎這麼嚴重

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

住旅館「直擊男友貼牆壁DIY」！她躺床崩潰了

女星泡湯被抓包「沒穿褲」

想嚐鮮？　台大教授：酒店「禮服、制服」差在哪

役期延長4個月擬變1年　實施時間曝光

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面