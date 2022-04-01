記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區美福倉儲大火，消防局歷經3週出動上千人次不眠不休打火、灌救、復燃與警戒，終於昨晚7時許全員撤離，消防局指出，目前現場已無冒煙與復燃跡象，但仍指派第三大隊蘆竹分隊定時巡邏查看，以確保現場清運人員安全；居民對撤出打火兄弟都直呼「辛苦了！」

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火案，打火兄弟出動上千人次昨晚終於功成撤退了。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

美福倉儲從3月10日竄出大火，桃園市消防局出動上千人次到場灌救，現場一度控制撲滅，但3月18日現場又復燃，消防局固定派員現場警戒守護，避免再度復燃，經過逾3週灌救後終於31日確認現場沒有再冒煙與復燃跡象，消防局人員於晚間7時許全員撤離。

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火案，打火兄弟準備撤離。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

消防局指出，美福倉儲警戒勤務已於31日晚間7時許，人員已撤離現場。每日會編排消防車前往美福查詢查看；美福倉儲業者準備清理6樓樓層，消防局將視情況至現場警戒，以確保工作人員安全。

消防局表示，火警發生時倉儲正處於滿倉狀態，現場堆積上萬噸肉類、海鮮類等食材經連日高溫悶燒與豔陽高溫下，現場產生腐臭，並製造空氣汙染，附近居民飽受惡臭空氣外，第一線消防人員與清運人員只能忍著惡臭堅守崗位。

桃園市環保局針對美福倉儲大火產生大量粒狀污染物與惡臭異味，嚴重影響周邊空氣品質與居民生活品質，已依違反空污法第32條規定開罰，並限期需於4月12日前需完成清除廢棄物，逾期若未完成清運將依違法廢清法規定處罰。

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火案，打火兄弟歷經3週灌救終於昨晚撤離。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

環保局強調，美福倉儲公火警爆發期間，環保局每日派員前往廠方量測現場總揮發性有機物濃度，出動移動式監測車至該現場下風處進行監測，經監測結果，大環境空氣品質空氣品質介於「良好」至「普通」等級間。但該公司因管理不善導致火警發生，過程中產生大量粒狀污染物與異味，已嚴重影響周邊空氣與居民生活品質，環保局判定屬情節重大違規，依違反空污法規定，處最高罰鍰500萬元。

另據指出，協助廠方清運的達清環保公司透露，廠方允諾20天內清理完廢棄物，業者會全力配合，因結構技師入場實勘後認定6樓樓地板受連日高溫悶燒，其結構已受破壞、重機具無法入內，待4樓廢棄物處理完畢，後續將進行6樓結構補強，以利重機具入內完成清理。

市府新聞處長詹賀舜說，市長鄭文燦在市政會議決定以蘆竹區公所做窗口，由環保局計算空污與臭味影響範圍，美福倉儲必須補償附近鄰里。經市府強力主張要求，美福倉儲已同意，但數額部分則仍需計算與協商；此外，針對美福倉儲提出廢棄物清運計畫，市府環保局已協助安排數個焚化爐與掩埋場提供進場，以利美福倉儲盡速完成廢棄物清運作業。

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