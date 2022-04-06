「與朱立倫不會火車對撞」　羅智強發表「3贏」參選國民黨桃市長提名

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員羅智強參選年底桃園市長執意甚深，甚至傳出黨主席朱立倫撂狠話勸退，引起討論。羅智強今（6日）凌晨表明將繼續參選黨內桃市長提名機制，且辭去黨副秘書長；到了上午10時，羅再召開記者會發表「3贏」，並強調自己跟朱立倫絕對不會「火車對撞」，民進黨不要看好戲。

針對決定繼續參選國民黨內桃園市長提名機制，羅智強上午10時召開記者會表示，這次他投入提名機制是希望能追求「3贏」，第一、桃園市民贏；第二、國民黨贏；第三、2022國民黨取得好成績。

對於讓桃園市民贏，羅智強指出，他自3/13起進行13天的桃園千里行，走將近100公里，看到桃園不被聽見的聲音。羅舉例，他第一天開始行腳就揭露美福倉儲悶燒案，了解到當地人須忍受惡臭的痛楚；在他講之前，多數媒體都不知道這件是，這就是為什麼他想讓這些沒聽見的聲音被聽見。

羅智強也強調，他不是桃園市長鄭文燦的敵人跟對手，而是想當桃園市政的眼睛跟耳朵，讓桃變成更好的城市。

在國民黨贏方面，羅智強表示，他對國民黨有無限的情感，有責無旁貸的使命，因此希望透過自己的參選，讓桃園國民黨內靜悄悄地選情激起火花。「我想當鯰魚」，努力創造更加激活的國民黨桃園選舉情勢，如果他在黨內是脫穎而出，他就努力讓國民黨贏；反之黨中央透過更種機制決定出的最強人選，就算不是他，他也會全力支持。

至於讓2022國民黨取得好成績，羅智強解釋，北北桃作為選舉戰略平面，應該攻守兼具，希望透過他的努力，讓北北桃成為戰略連線，然後協助國民黨在2022整體的獲勝。羅說，自己行腳13天在當地水溫已經變化，效果也初步浮現，鄭文燦日前接受媒體專訪就談羅智強，「他說我新屋的屋寫錯」，為什麼鄭文燦要大張旗鼓說他洗錯字，就是戰略連線效果已達成，因為自己已經走出一個溫度。

羅致強重申，他參加提名唯一的選項就是贏，不是羅智強贏，而是桃園人贏、國民黨贏、北北桃贏，成功不必在他，而是讓自己成為一個選項，然後努力讓自己成為最強選項，但若黨中央認為他非最強選項，他也會支持最後的參選人。

羅智強強調，請大家不要絕對懷疑他跟朱立倫希望國民黨贏的決心，不要懷疑他跟朱立倫希望桃園贏的決心，雖然過程中兩人對贏的路徑跟主席有不同看法，但不要懷疑他跟朱立倫讓國民黨在桃園贏的決心。「火車對撞不會發生，民進黨也不要看好戲」。

▼羅智強。（資料照／記者林敬旻攝）