不當落跑立委！魯明哲棄選桃園市長　曝民調第一「真相」

▲立委魯明哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

朱立倫電話逼退羅智強風波延燒，也讓桃園市長選戰備受關注，而多份民調指出藍營最強人選是在地立委魯明哲，對於是否參選桃園市長，魯明哲6日接受媒體人黃暐瀚專訪時表示，自己一年多來受訪、或是接受黨部諮詢時，都是表態沒有意願，不解為何要一直說自己沒表態，「不明白這說法從何而來，難道表態沒有意願不算表態嗎？」

魯明哲表示，從去年開始的態度都一樣，自己議員做一半來參選立委、立委做一半又要跳選任何職務的話，這樣對地方不好，地方上有「魯一半」的聲音出現，家人也持反對立場，「所以去年到上禮拜黨部的徵詢，我都很實在講，我個人沒有意願。」

是否投入桃園市長選戰？魯明哲直言，自己一年多來受訪、或是接受黨部諮詢時，都是表態沒有意願，難道表態沒有意願不算表態嗎？不解為何要一直說自己沒表態，不明白這說法到底從何而來，「但不論最後黨決定提名誰，他都會全力支持、輔選。」

對於自己是藍營桃園市長民調最高者，魯明哲指出，看到民調憂心大於開心，根據現在最常看到的民調，自己雖然第一名，但支持度也只有20％左右，想當選需要50％支持率，就算「三腳督」也要拿40％才會贏，大家現在都還沒到那個水位，現在不是黨內比一比就好，必須儘快團結，把所有人的支持度都集中到一個人身上。

魯明哲表示，現在突然媒體報導國民黨有三份民調，說自己是第一，但自己到黨部約詢了一個小時，沒有看到任何民調資料，但這樣非常不可取，「民調沒有拿給任何人看，現在用一個放話的方式透露，也沒有黨部重要幹部承認或否認，卻要我們依此基礎評論，這樣不太好。」

對於羅智強宣布投入桃園市長選戰，魯明哲坦言，羅智強一個月前就傳訊問過意見，但桃園過去沒有空降來的，挑戰會非常大，「我跟羅智強、呂玉玲還有其他人說的都一樣『請你們各自努力』，如果自己此時選邊站，萬一候選人不是此人就撕裂了，地方還是需要有人當黏著劑。」