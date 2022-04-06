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高鐵母親節加開10班車4／8開賣票！增開12班「大學生5折孝親車」

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▲高鐵母親節加開列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

一年一度的母親節將至，台灣高鐵公司自5/6（五）至5/9（一）規劃母親節疏運，期間加開10班次列車（南下8班、北上2班），總計4天提供623班次列車的旅運服務，4/8（五）凌晨零時起開放購票。另高鐵公司特別於5/6（五）及5/9（一）在既有大學生優惠班次外，再加碼提供12班次「大學生5折孝親優惠列車」。

高鐵公司建議旅客多加利用「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需車票。

此外，高鐵「T Express行動購票」App 已推出「智慧語音訂票」全新功能（使用時請更新至6.30以上版本），透過中文語音或文字輸入方式提出訂票需求，系統就會逐步引導旅客，在輕鬆對話之間完成座位預訂。

針對想帶媽媽出遊的旅客，台灣高鐵提供多樣化旅遊產品，包括高鐵假期、飯店聯票與國旅聯票等，內容均包含高鐵優惠車票，另可搭配飯店住宿、租車優惠、熱門票券或旅遊行程等，以入住國旅最熱門的晶華酒店或福華飯店集團為例，五月底前於飯店官網訂房即享加購高鐵車票最低65折起優惠。

配合政府防疫指引，高鐵公司敬請旅客自進入車站大廳起即佩戴口罩並配合量測體溫後進站搭車，乘車時亦請全程佩戴口罩。目前高鐵車站及各車次列車均開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，惟飲食完畢後，仍須佩戴口罩。

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