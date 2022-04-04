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癌末妻病房彌留！夫忍淚過最後一個節…醫師卻哭了：蛋糕是模糊的

▲▼蛋糕模糊。（圖／翻攝臉書／Icu醫生陳志金）

▲陳志金分享感人的故事。（圖／翻攝臉書／Icu醫生陳志金）

記者柯振中／綜合報導

家人的生命走到盡頭，如何陪伴相當重要。重症醫師陳志金分享一則故事，有位癌末的媽媽已到彌留之際，丈夫希望能讓孩子們來過最後一個母親節，溝通的過程中，讓他忍不住淚崩，「這蛋糕怎麼看起來這麼模糊…明明是甜的蛋糕，怎麼嘗起來卻有一點鹹～。」

陳志金在臉書上分享，這位癌末的媽媽已經彌留，丈夫跑來詢問，是否能撐到母親節，希望能讓孩子們與媽媽一起過最後一個節日。

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不過，陳志金評估患者狀況，認為情況不容樂觀，但醫療團隊也明白，這項請求對這組家庭、家庭中的所有成員都十分重要，也不想讓孩子留下一輩子的遺憾，「這位父親看起來很自責、很內疚，總是覺得自己做得不夠多、也不夠好…。」

醫療的過程當中，陳志金與社工相當肯定這位父親的努力，對妻子的照顧無微不至，而他們能協助的，就是不讓家屬留下遺憾、帶著內疚與自責過一輩子，於是建議提前過母親節，「他們買了一個蛋糕，幫媽媽戴上她喜愛的帽子、圍上她心愛的圍巾…。」

陳志金在一旁引導孩子，向媽媽道愛、道歉、道謝與道別，也讓孩子承諾「會好好聽爸爸的話」，過程中卻險些忍不住眼淚，讓社工接手、默默跑回值班室。

沒想到，護理師突然來開門，轉達家屬的願望，希望陳志金能在場分享，讓他十分感嘆，「這蛋糕怎麼看起來這麼模糊…明明是甜的蛋糕，怎麼嘗起來卻有一點鹹～。」

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