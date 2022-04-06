美對台軍售9500萬「愛國者技術協助」　總統府：台灣存在更具意義

▲三軍聯合火力打擊實彈射擊，空軍防空部射擊愛國者二型防空飛彈。（國防部提供）



記者陶本和／台北報導

有關美國今年第二度宣布，「愛國者專案人員技術協助」（Patriot Contractor Technical Assistance）總額9500萬美元（折合台幣約27.5億元）對台軍售，總統府6日表達誠摯感謝，強調台灣會持續展現自我防衛決心、維繫區域和平穩定，讓台灣的存在更具正面意義。

美國政府於美東時間5日就「愛國者專案人員技術協助」（Patriot Contractor Technical Assistance）總額9500萬美元對台軍售案進行知會國會程序，總統府發言人張惇涵6日表示，我國政府表達誠摯感謝，此舉也再次展現美國政府持續落實《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾。

張惇涵表示，這是美國拜登總統上任後的第三度，也是本年度第二次宣布對台軍售；不僅再次展現台美合作夥伴關係的堅若磐石，亦充分顯示美國政府對台灣國防需求的高度重視。

張惇涵表示，台海及印太區域的和平穩定，對於國際社會的安全繁榮可謂不可或缺，台灣會持續展現自我防衛的決心，並與美國等理念相近國家持續深化合作夥伴關係，堅定捍衛自由民主的普世價值，堅定維繫區域的和平穩定與繁榮發展，讓台灣的存在更具有正面意義。