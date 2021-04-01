國防部增購384枚愛國者三型飛彈「MSE」　 分8批交運台灣

▲愛國者三型增程型飛彈（PAC3-MSE）。（圖／翻攝自洛克希德馬丁公司網頁）



記者林銘翰／台北報導

台灣對美軍購的愛國者三型飛彈，已在2017年全數交運並部署完成，國防部日前證實，已軍購愛國者三型增程型飛彈（MSE），規劃在2025年、2026年分批完成交運及部署作業。根據國防部的預算解凍報告，愛國者三型飛彈的數量為384枚，將分8批次執行重鑑測，每批重鑑測的期程約為7至8個月。

根據國防部送交立法院的預算解凍報告，我國向美國採購愛國者三型飛彈，已於2017年全部交運完成，還有200億元結餘款，由於中共對台灣文攻武嚇，為了強化台灣防衛能量，台美雙方於2019年第22次專案管理暨第8次工項財務審查會議研討後，確定增購愛國者三型增程型飛彈（PAC3-MSE），並規劃於2025年、2026年分批完成交運和部署作業。

▲愛國者三型飛彈發射車。（圖／記者呂佳賢攝）



國防部指出，依防衛北、中、南作戰需求，先前礙於國防經費限制，於作需文件中說明先期籌獲部分飛彈，以滿足基本戰備需求，後續會持續採購來補足，因此依照2020年7月22日核定的整體獲得規劃書修訂案，將全案期程由原訂的2021年展延至2027年完成。

國防部指出，依照美方發價書，「愛國者三型飛彈重鑑測案」的期程為2021年至2031年，總經費為164億元台幣（美金5億4645萬餘元），2021年至2022年為合約商料件籌補，預劃在2023年至2030年分8批執行現有384枚飛彈重鑑測。

有關愛國者三型飛彈規劃在2025年、2026年分批完成交運及部署作業，國防部副部長張哲平1日受訪時表示，由於兵力部署比較機敏，他不便詳細說明，但是所有部署與運用都有相關規劃，都是按照計畫執行。

事實上，愛國者三型增程型飛彈（PAC3-MSE）僅在美國陸軍、日本自衛隊的飛彈部隊部署使用，比台灣現役愛國者飛彈更先進、射程更遠，體積也較現役愛國者飛彈更大，一輛愛國者三型發射車可裝4組4聯裝愛國者三型飛彈組，共16枚，MSE飛彈則須使用新的12聯裝發射裝置，一輛發射車只可搭載12枚MSE飛彈。

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