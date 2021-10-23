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澳門中聯辦：新任立法會議員首次全是「愛國者」　難能可貴

▲▼澳門中聯辦主任傅自應：33名新任議員全是「愛國者」　為回歸後首次。（圖／翻攝澳門中聯辦）

▲澳門中聯辦邀請澳門新任立法會議員交流。（圖／翻攝澳門中聯辦）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門中聯辦22日邀請澳門新一屆立法會議員進行交流，澳門中聯辦主任傅自應在致詞時表示，中央對選舉結果給予充分肯定，對新一屆立法會充滿期待，「這次換屆選舉，嚴格落實『愛國者治澳』原則，真正實現了立法會33位議員全部是愛國者，這在澳門回歸後是第一次，來之不易，難能可貴。」

傅自應指出，新一屆立法會議員得到中央的高度信任，在澳門社會有廣泛的群眾基礎，都是愛國愛澳中堅力量、先進分子，相信這個新格局更有利於大家發揮作用，「希望全體議員繼續秉承立法會優良傳統，充分展現新氣象、好形象，始終忠於國家、忠於澳門、忠於人民，在四年任期中作出新的更大貢獻。」

▼澳門中聯辦主任傅自應。（圖／翻攝澳門中聯辦）

▲▼澳門中聯辦主任傅自應：33名新任議員全是「愛國者」　為回歸後首次。（圖／翻攝澳門中聯辦）

傅自應強調，希望各位議員增強政治互信，立法會議員與中央、與祖國內地要相互信任，中央信任大家，大家也要信任中央，這是全面準確貫徹「一國兩制」的必然要求，「大家有什麼想法、問題，可以隨時跟中聯辦溝通交流，不要有任何顧慮、負擔，中聯辦一定誠心誠意為大家提供支持。」

澳門立法會主席高開賢則說，感謝中央對新一屆立法會的關心重視，感謝中聯辦對立法會工作的支持指導，在未來的工作中將與中聯辦進一步加強溝通，與立法會執行委員會和各位議員共同努力，把立法會工作做得更好。

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