參山處邀13國外籍生八卦山賞鷹　品嘗哈拉認證美食

▲參山處邀請外籍生赴八卦山賞灰面鵟鷹、品嚐穆斯林美食（下同）。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情持續影響，使國外鳥友今年無法來台參加「鷹揚八卦」賞鳥活動，參山國家風景區管理處日前特別邀請全國12所院校來自13國的30名外籍生，參加「賞鷹一日遊」：到南投橫山欣賞灰面鵟鷹、參觀台灣茶園和蘑菇農特產及手作植栽，也享用參山處輔導的穆斯林認證美食，讓其中8名來自印尼、巴基斯坦的穆斯林學生感動大讚：「有回家的感覺！」

參山處長曹忠猷表示，每年3、4月都是灰面鵟鷹北返飛回西伯利亞家鄉，途經台灣中部八卦山區休息、捕食的時期，也吸引大批愛鳥人士的賞鷹潮，近年在保育人士的努力下，每年過境的灰面鵟鷹超過3萬隻，因此邀請在台的外籍學生認識台灣特有的生態環境、產業文化，希望他們未來成為台灣的觀光親善大使，協助宣傳台灣的好山好水。

參山處指出，這次活動與Friendship in Taiwan（FIT）旅遊組織合作，由中華觀光管理學會召集來自泰國、智利、巴拉圭、祕魯、緬甸、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、巴基斯坦、蒙古、柬埔寨、法國等國的博碩士生及大學生；導覽員先帶領外籍生參觀一行人到南投賞鷹平台，提供望遠鏡讓他們找尋天空中飛翔的鵟鷹，也教他們如何辨識林間出現的鳥叫聲，許多外籍生透過翻譯不斷提出問題，對台灣森林物種相當感興趣。

此外，參山處近年也積極推動穆斯林旅遊，協助轄區產業取得哈拉（清真）認證，這次也安排外籍生品嚐穆斯林認證美食，來自高雄醫學大學的外籍博士生IRA SUARILAH說：「過去因為飲食的限制，不方便出遊，如今在台灣，也可以像在家鄉一樣自在吃，實在很貼心、感動。」