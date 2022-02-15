彰化八卦山李花大爆發！一片雪海還抹上粉組胭脂　春遊打卡正夯

▲虎山岩寺周邊開滿白色成串的李花。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化八卦山虎山岩寺周邊種植數百棵李樹，農曆春節過後，花朵大爆發，遠遠望去一整片白色花海，花苞帶著一抹粉紅，就像是抹了胭脂的可愛模樣，走近一瞧猶似踏入雪海中，美不勝收，因此成為打卡勝地，議員李成濟說，花期持續到2月底，即將接棒的是4月將登場的金針花海，要賞花的民眾可得把握機會。

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花壇鄉公所及虎山岩寺在周邊栽種580棵李樹，自5年前開始開花後，從寺廟第二停車場兩旁不遠的地方，都可看到李花的蹤跡，每年農曆春節期間都吸引許多遊客前來，手拿著李花枝前往虎山岩寺祈福，開花時間剛好在春節期間，觀賞人群很多，經常造成大塞車，目前年假剛過，賞花人潮較少正是觀賞的好時機。

縣議員李成濟今天會同參山國家風景區管理處長曹忠猷等人到虎山岩寺周邊勘查李花開花狀況，曹忠猷說，花壇金針花海全國知名，現在再加上李花、櫻花，目前適逢李花盛開，風光明媚，春遊正是時候，歡迎國人到虎山岩賞花、吃美食、走步道。

李成濟說，在黃慈啓先生接任虎山岩寺主委後又補植了兩百棵李樹及兩百多棵的櫻花樹，遊客從金針花區、櫻花區、李花區環繞一圈，又可以享受周邊美景兼健身，周邊也有停車場，絕對是戶外踏青賞花的最好去處。