蘇花路廊現車潮！建議北上行駛蘇花改　較台9丁省時30分鐘

▲▼清明連續假期收假日，蘇花路廊北返車潮於上午11時起湧現。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

清明連續假期第四天收假日，蘇花路廊北返車潮於上午11時起湧現。截至下午3時為止，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向累計車流量為3612輛，花蓮往宜蘭北向累計車流量11531輛。公路總局第四區養護工程處預估，今日蘇花路廊北上方向車流量尚餘5500輛。

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第四區養護工程處預估，在旅行時間方面，崇德至蘇澳經台9線蘇花改北上旅行時間約82分，經台9丁線旅行時間約114分，建議花蓮往宜蘭經蘇花路廊北上之用路人行駛蘇花改路段，以節省旅行時間。

公路總局提醒用路人，清明連假已逐漸進入尾聲，上路前先確認車況，進入隧道前記得打開大燈及警廣FM101.3頻道，並注意電子看板（CMS）及車道管制燈號（LCS）訊息，駕駛人如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛，避免因疲勞駕駛危及安全。

行車前請至公路總局第四區養護工程處網站（https://thbu4.thb.gov.tw/page?node=e4d3a824-f304-49f8-82e2-1c2e96e7644e）瞭解蘇花改相關行車安全須知及各種行車管制規定。

