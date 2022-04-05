破200例「疫情還沒到高峰期」　陳時中：頂多是高峰持平

▲陳時中坦言，疫情目前看起來還沒到高峰期。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布，國內新增216例本土個案，另增65例境外移入。稍早記者會上，指揮官陳時中被詢問，破200例算不算是Omicron疫情大爆發？他則坦承，目前疫情看起來「還沒到高峰期」。

記者會上有媒體指出，今天本土破200例，指揮中心是否會視為是Omicron大爆發？還是單日要增加多少例才算大爆發？對此，陳時中先是回應，「每個人對大爆發的定義都不太一樣」，但指揮中心現在是在觀察，這200例是不是到高峰期了，並坦言「看起來是還沒到，要看後續發展情形。」

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至於高峰期還沒有到是什麼意思？陳時中表示，因為現在看起來，還是有幾條不明的傳播鏈，從整體發展曲線來看，現在頂多是高峰持平的情況，會不會往上走還不確定，但有幾個地方並沒有完全收斂，而且還有幾條不明的感染鏈，所以認為現在還不是高峰。

目前國內幾起重要群聚包括基隆小吃店相關、新北親友／校園群聚、新北中和某社區、桃園電商相關、桃園大潭電廠、台中婚宴相關、花蓮慈濟醫院+三重旅遊團、桃園/宜蘭某教學場所和桃園某大學等。指揮官陳時中也直言「台北、新北、桃園和基隆要持續高度警戒。」